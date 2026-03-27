豪州で19世紀に誕生した“クータボート”とは？ 漁船がレース艇となったワケ「早く港へ戻るほど…」
世界各国の美しい港町や風景を伝える番組『港時間』。
3月21日（土）の放送では、オーストラリア・ソレントが特集された。
【映像】19世紀にオーストラリアで誕生した“クータボート”とは？
美しい海岸線が続くソレントには、少し珍しいボートクラブがある。
それが「ソレント セーリング クータボート クラブ」。集まっているのは、クータボートという木造船の愛好家たちだ。
クータボートは、19世紀にオーストラリアで誕生した。大きな2枚のセールがトレードマークとなっている。
クータボートのスキッパー、フィル・ベインブリッジさんが語る。
「クータボートはもともと漁船でした。湾外でバラクーダ漁をして、水揚げ後、競うように市場に戻ったんです」（フィル・ベインブリッジさん）
早く港へ戻るほど魚は高く売れたそうで、まさにスピード勝負。その速さを、今、レースで活かすようになったのだ。
フィルさんが愛用するボートは、来年で100歳。希望者には、クータボートの操船技術を教えている。
大きなセールで風を受け、波を切る心地よさ。
美しいクータボートに魅せられたフィルさんは、「ここは幸せにセーリングできる場所。美しいボートでのレースは最高だよ」と笑みを浮かべた。