豪州で19世紀に誕生した“クータボート”とは？　漁船がレース艇となったワケ「早く港へ戻るほど…」

世界各国の美しい港町や風景を伝える番組『港時間』。

3月21日（土）の放送では、オーストラリア・ソレントが特集された。

【映像】19世紀にオーストラリアで誕生した“クータボート”とは？

美しい海岸線が続くソレントには、少し珍しいボートクラブがある。

それが「ソレント セーリング クータボート クラブ」。集まっているのは、クータボートという木造船の愛好家たちだ。

クータボートは、19世紀にオーストラリアで誕生した。大きな2枚のセールがトレードマークとなっている。

クータボートのスキッパー、フィル・ベインブリッジさんが語る。

「クータボートはもともと漁船でした。湾外でバラクーダ漁をして、水揚げ後、競うように市場に戻ったんです」（フィル・ベインブリッジさん）

早く港へ戻るほど魚は高く売れたそうで、まさにスピード勝負。その速さを、今、レースで活かすようになったのだ。

フィルさんが愛用するボートは、来年で100歳。希望者には、クータボートの操船技術を教えている。

大きなセールで風を受け、波を切る心地よさ。

美しいクータボートに魅せられたフィルさんは、「ここは幸せにセーリングできる場所。美しいボートでのレースは最高だよ」と笑みを浮かべた。