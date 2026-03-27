ＦＰＧ<7148.T>は大幅安。２６日取引終了後、２６年９月期連結業績予想について売上高を１３０５億円から８２８億７６００万円（前期比３６．１％減）へ、営業利益を３０４億円から２３１億５７００万円（同８．９％減）へ下方修正すると発表した。配当予想も１２５円４０銭から９２円７０銭（前期１３０円４０銭）に減額する。これを嫌気した売りが優勢となっている。



リースファンド事業は堅調な一方、昨年１２月に「令和８年度税制改正大綱」が公表された影響で国内不動産ファンド事業が想定を下回る見通しとなった。税制改正によって不動産小口化商品の税務上のメリットが大幅に減少する可能性があるため、投資家保護の観点から第１四半期に同商品の新規販売を一時停止するなどしたという。



出所：MINKABU PRESS