Ｃ＆Ｒは堅調、２６年２月期配当増額を評価

クリーク・アンド・リバー社<4763.T>は堅調な値動き。２６日取引終了後、２６年２月期の業績・配当予想を修正すると発表した。配当予想を４５円から５０円（前の期４１円）に増額しており、株主還元姿勢を評価する見方から買われている。



売上高は６００億円から６１３億円（前の期比２１．９％増）に上方修正し、営業利益は５０億円から４９億円（同３５．６％増）に下方修正した。業績が好調で売上高は想定を上回る一方、利益面では業容が拡大しているゲーム分野での先行投資が重荷となる見通し。なお、純利益段階では３２億円から４１億円（同８２．１％増）へ上方修正した。税金費用の減少や補助金の影響を織り込んだ。



出所：MINKABU PRESS