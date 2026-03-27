「何」で起こる？『春うつ』を引き起こす気象と社会的な環境変化【医師解説】

春うつの発症には、気象条件と社会的な環境変化という2つの側面が深く関わっています。気温の寒暖差や日照時間の変動、花粉症による身体的負担に加え、新年度の進学・就職・転居といったライフイベントが集中するこの時期は、心身へのストレスが蓄積しやすい季節です。発症の背景にある要因を理解することで、適切な対処につながります。

※春うつは正式な病名ではなく、春の環境変化や気候変動によって引き起こされる抑うつ状態や適応障害などの総称・俗称です。

監修医師：

伊藤 有毅（柏メンタルクリニック）

春うつを引き起こす環境的要因

専門領域分類精神科(心療内科),精神神経科,心療内科。保有免許・資格医師免許、日本医師会認定産業医、日本医師会認定健康スポーツ医

春うつの発症には、季節特有の環境要因が深く関わっています。春は気温や日照時間の変化、花粉の飛散といった気象的な変化に加え、社会生活においても年度の切り替わりによる環境変化が重なる時期です。ここでは、春うつを引き起こす主な環境要因について、気象条件と社会的環境の両面から解説します。

気象条件による影響

春は気温の変動が激しく、日によって寒暖差が大きいことが特徴です。このような気温の変化は自律神経系に負担をかけ、心身のバランスを崩しやすくします。自律神経は体温調節やホルモン分泌、血圧調整など多くの生理機能を制御しているため、その乱れは気分や体調に直接影響を及ぼします。

日照時間の変化も重要な要因です。冬から春にかけて日が長くなることで、体内時計や睡眠リズムに影響が出る場合があります。日光はセロトニンという神経伝達物質の合成を促進し、気分の安定に寄与していますが、日照時間の急激な変化は体内リズムの調整を必要とし、一時的に不調を感じる方がいます。

また、春は花粉症の季節でもあります。花粉症による鼻づまりや目のかゆみ、くしゃみなどの症状は、睡眠の質を低下させ、日中の疲労感や集中力の低下を引き起こします。身体的な不快感が続くことで、気分の落ち込みやイライラ感が増し、春うつの症状を悪化させることがあります。

社会的環境の変化

春は新年度の始まりであり、進学、就職、異動、転居といったライフイベントが集中する時期です。こうした環境の変化は、新しい人間関係の構築や新たな役割への適応を求められるため、心理的なストレスが高まります。期待と不安が入り混じる中で、知らず知らずのうちに緊張状態が続き、心身の疲労が蓄積していきます。

新しい環境への適応には、認知的なエネルギーと感情的な調整が必要です。慣れない業務や生活リズムに順応しようとする過程で、睡眠不足や食事の不規則さが生じやすくなります。また、周囲との関係構築に気を遣い、自分の感情を抑え込んでしまう傾向が強まることもあります。

家族構成の変化や生活拠点の移動も、安定していた生活基盤を揺るがす要因となります。慣れ親しんだ環境や人間関係から離れることは、安心感や所属感の喪失につながり、孤独感や不安感を増大させる場合があります。こうした社会的環境の変化が重なることで、春うつのリスクが高まると考えられています。

まとめ

春うつは、季節の変化や環境の変動が引き金となり、心身にさまざまな症状をもたらす状態です。気分の落ち込みや意欲の低下、睡眠障害、疲労感などが現れ、日常生活に支障をきたすことがあります。規則正しい生活リズム、適度な運動、ストレス管理といった日常的な対策が有効ですが、症状が2週間以上続く場合や日常生活に大きな影響が出ている場合には、専門医への相談が推奨されます。早期に適切な治療を受けることで、症状の改善と再発予防が可能です。心身の変化に気づいたら、一人で抱え込まず、医療機関や周囲のサポートを活用しましょう。

参考文献

厚生労働省「みんなのメンタルヘルス総合サイト」

日本うつ病学会

厚生労働省「職場における心の健康づくり」