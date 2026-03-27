27日10時現在の日経平均株価は前日比976.10円（-1.82％）安の5万2627.55円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は447、値下がりは1067、変わらずは66と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は284.79円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、東エレク <8035>が162.45円、ダイキン <6367>が53.82円、フジクラ <5803>が40.95円、ファストリ <9983>が40.11円と続いている。



プラス寄与度トップはコナミＧ <9766>で、日経平均を10.03円押し上げている。次いで任天堂 <7974>が5.62円、資生堂 <4911>が4.91円、リクルート <6098>が4.91円、オリンパス <7733>が3.74円と続く。



業種別では33業種中7業種が値上がり。1位は鉱業で、以下、サービス、石油・石炭、その他製品と続く。値下がり上位には非鉄金属、電気機器、ガラス・土石が並んでいる。



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