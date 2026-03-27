立憲民主、公明両党が参院での野党連携を模索している。

少数与党の参院で野党が結束できれば政府・与党に対抗できるためで、両党が近く参院に提出する２０２６年度予算案の修正案への協力を他党に呼びかける。同様に修正案を提出する方針の国民民主党を含め、どこまで連携できるかが焦点となる。

立民の徳永政調会長は２６日、「他党に持ちかけ、共同提案を目指していきたい」と国会内で記者団に述べ、国民民主を含む他党に修正案への賛同を呼びかける考えを示した。

立民、公明両党に、連携する中道改革連合を加えた３党は同日、合同政調審議会で修正案について協議し、３党政調会長への一任を取り付けた。修正案は、イラン情勢を受けたガソリン価格、電気・ガス代などの引き下げのほか、高額療養費制度の自己負担上限額引き上げ凍結、物価高の影響を受ける低所得者世帯向けの給付金などを盛り込む方向で調整している。

両党が他党との連携を模索するのは、参院（定数２４８、欠員１）では与党が過半数に届かず、野党が結束して無所属議員の協力も得られれば修正案の可決も視野に入るためだ。

ただ、埋没を避けたい国民民主は修正案を単独で参院に提出する公算が大きく、同党幹部は「こちらの案に合わせてくれるなら共同提出に応じてもいい」と強気の姿勢を見せる。

同党がまとめた修正案には立民、公明両党と同様にエネルギー価格高騰対策が盛り込まれている。公明幹部は「他党から要望があれば内容次第で柔軟に対応する」と期待を示すが、野党の結束は見通せていない。

もっとも、政府は「修正は不可能だ」と応じない構えで、予算案を巡る与野党の攻防は激しさを増しそうだ。