博多華丸 （C）ORICON NewS inc.

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　お笑いコンビ・博多華丸・大吉の博多華丸（55）が27日、自身のXを更新。この日放送された、俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土　前8：00　NHK総合　※土曜日は1週間の振り返り／月〜金　前 7：30　NHK　BS、BSプレミアム4K）の最終回について言及した。

【写真あり】え、続投!?　新たな相関図にネット仰天

　投稿で「スバラシ最終回でしたぁ」としみじみ。「笑ったり転んだりの写真集 あれもベストセラーでしょ！」とアピールした。

　続けて「BSとで2回目見たらめっちゃ泣いた。モイッカイ　ミタイ」「半年間ありがとうございました！」と感謝をつづった。

　この投稿に「2回目でさらに泣けるの、すごく分かります」「華丸さん、きっと受けをしてくださると信じていました」「もう一回見たくなる気持ちめっちゃ分かります」「朝からあんなに泣かせてあんなにニコニコさせてもう、つらい でも楽しかったですねー」「貰い泣き！」「同感です。泣きました。涙ボロボロ」など、共感のコメントが続々と寄せられた。