博多華丸、『ばけばけ』最終回をSNS受け 共感の声「涙ボロボロ」「貰い泣き！」
お笑いコンビ・博多華丸・大吉の博多華丸（55）が27日、自身のXを更新。この日放送された、俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の最終回について言及した。
【写真あり】え、続投!? 新たな相関図にネット仰天
投稿で「スバラシ最終回でしたぁ」としみじみ。「笑ったり転んだりの写真集 あれもベストセラーでしょ！」とアピールした。
続けて「BSとで2回目見たらめっちゃ泣いた。モイッカイ ミタイ」「半年間ありがとうございました！」と感謝をつづった。
この投稿に「2回目でさらに泣けるの、すごく分かります」「華丸さん、きっと受けをしてくださると信じていました」「もう一回見たくなる気持ちめっちゃ分かります」「朝からあんなに泣かせてあんなにニコニコさせてもう、つらい でも楽しかったですねー」「貰い泣き！」「同感です。泣きました。涙ボロボロ」など、共感のコメントが続々と寄せられた。
【写真あり】え、続投!? 新たな相関図にネット仰天
投稿で「スバラシ最終回でしたぁ」としみじみ。「笑ったり転んだりの写真集 あれもベストセラーでしょ！」とアピールした。
この投稿に「2回目でさらに泣けるの、すごく分かります」「華丸さん、きっと受けをしてくださると信じていました」「もう一回見たくなる気持ちめっちゃ分かります」「朝からあんなに泣かせてあんなにニコニコさせてもう、つらい でも楽しかったですねー」「貰い泣き！」「同感です。泣きました。涙ボロボロ」など、共感のコメントが続々と寄せられた。