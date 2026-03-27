「ドジャース−ダイヤモンドバックス」（２６日、ロサンゼルス）

ドジャースの山本由伸投手が２年連続となる開幕戦の先発マウンドに上がり、初回にチャレンジで見逃し三振がボール判定に覆る珍事もあった中、序盤３回を無失点に抑えた。

開幕セレモニー中もブルペンで黙々と準備を進めた山本。大歓声の中で第１球を投じ、マルテからスプリットで空振りを奪った。２球で追い込み、１０球粘られたが最後はスプリットで空振り三振。続くキャロルは３球目の内角高めカットボールで見逃し三振かと思われたが、今季から公式戦で導入されたロボット審判によるストライク判定「ＡＢＳチャレンジ」で判定が覆った。これには球場もどよめいたが、右腕は冷静に左飛に打ち取った。

ペルドモには右翼線へ初安打を許したが、次打者の打席で一塁からスタートを切った瞬間を見逃さず。落ち着いて二塁ベースカバーのロハスに送球し、初回を３人で立ち上がった。二回は先頭のモレノを中飛に打ち取り、アレナドは外角カットボールで二飛に仕留めた。サンタナは内角低めのシンカーで見逃し三振に斬った。

三回は先頭に左越えの二塁打を浴び、初めて得点圏に走者を背負った。１死後には遊撃への内野安打でピンチを広げ、打順が上位打線に戻った。マルテにはカーブを完璧に捉えられたが、フリーマンがライナーを鮮やかにキャッチ。二塁走者が飛び出しており、併殺でピンチを切り抜けた。

山本はＷＢＣで侍ジャパンに参戦。準々決勝のベネズエラ戦では４回２失点と試合を作った。その後、２０日・パドレスとのオープン戦は５回無失点、７奪三振で、準備万全をアピールした。開幕戦で顔を合わせるダイヤモンドバックスには過去６試合に登板し、３勝１敗、防御率１・９３と好相性。野茂に続く２度目の開幕白星を手にできるか注目される。