こんにちは、ミス東スポ２０２１の星奈美紗希です。ただいま蒲郡ではクラシックが開催中！ ２０２６年のＳＧ戦線が開幕しましたね。初日の中継で平日の夜でもたくさんのお客さんが来場している様子が映っていて「世の中ボートレースが浸透しているのだなぁ」と、うれしく感じた瞬間もありました。

３月の星奈は尼崎の東スポユーチューブのピットインタビューや篠崎元志選手トークショーのＭＣと他の月よりも選手の方とお話しする仕事が多かったです。選手の方との会話の中でレーサーとして大切にしている部分や考え方をお話しいただいたり伝わったり…。「こんな一面があったのか！」と新たな発見もあって刺激的な日々でした。

今は仕事としてボートレースに携わっていますが、元は水面際が大好きで大学が休みのたびに全国のボートレース場へ旅打ちに行き２４場制覇するぐらいのただのファンです。その時の気持ちを大事に、これからもファンの方が選手をより近くで感じてもらえるようなインタビューやトークショーを目指して頑張りたいと思います。

今月の注目ヤングレーサーを紹介しましょう！ 静岡支部の藤田康生選手です。先月、紹介した鈴木雄登選手と同じ１３７期生で養成所チャンプです。昨年１１月、とこなめで迎えたデビュー戦。６着となりましたが、１Ｍでは４番手あたりで回り道中戦にもきちんと参加。「１走目の選手のレースとは思えない…」と思ったぐらいです。さらにデビュー節は９走中４着３本、５着３本、６着３本、「すぐに舟券に絡んでくるに違いない！」とビビッと感じていました。

２節目の地元・浜名湖で初舟券絡みの３着を取ると、その次の三国では風が不安定なコンディションの中、トップスタートから全速で握って初の２着。前節の平和島では５日目に大外からまくって初１着の水神祭！ シリーズ中は６コースから１Ｍまくり差しで混戦抜け出し２着に食い込む走りも！ レースをするごとにレベルアップしている印象があり、毎回レースを見るのが楽しみな選手です。

昨年１１月からの勝率は２・８０とＢ１昇格圏内！ Ｂ１昇級後は現在よりも走れるレースの数が多くなります。人気になる前にぜひ舟券で狙ってみてくださいね。

そして１３７期はデビュー期から舟券に絡んでいく選手が複数いて「レベルが高いなぁ」という印象です。引き続き藤田選手はもちろん１３７期をぜひちぇーくしてくださいね。