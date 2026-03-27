業界では異例の40代での転身！ 44歳で「新人放送作家」になった元『チーモン』白井鉄也が語る野望

かつて『THE MANZAI』決勝の舞台に立ち、独特のハイトーンボイスとシュールな漫才で劇場を熱狂させたお笑いコンビ『チーモンチョーチュウ』。高校の同級生である菊地浩輔（44）と結成し、25年にわたり第一線で活躍してきた彼らが、’25年12月末に突如として解散を発表した。ボケ担当の白井鉄也（44）が選んだ次なる道は、意外にも放送作家という裏方の世界だった。

放送作家は担当する番組やイベントに合わせた不規則な労働環境となるため、体力的にも精神的にもハードで、40代から転職する人はほとんどいないという。最近では、’24年３月に当時51歳だった鈴木おさむが「常に全力で仕事に取り組む情熱が維持できなくなった」として放送作家から引退をしたことも記憶に新しい。

そんな業界に、40代半ばにして“新人”として飛び込んだ男が、今だから語れる解散の真相と、再起をかけた野望を明かした。

高校時代から意識していた

「本当は高校生の頃、お笑いじゃなければ、放送作家かゲームクリエイターになりたかったんです。でも、説明会に行ったゲームの専門学校で『今日入れば小さいパソコンをあげる』って言われて。怖すぎてやめちゃいました。タダでくれるとか怪しすぎるでしょ（笑）」

そんな経緯で芸人の道を選んだ白井だが、25年のキャリアを経て再び原点回帰した形だ。解散を決めた際、周囲からは「これからどうするの？」と心配されたが、本人は至って前向きだった。

「今までは自分が売れたい一心でしたけど、次は今まで培ったことで他人に貢献したいと思ったんです。振り返れば、吉本興業では死ぬほどぶっつけ本番のライブをやらされてきた。トーク材料がなくなると、自作のゲームコーナーでお茶を濁しまくっていたんですけど、それが実は演出の経験値になっていた。それを放送作家として活かせるんじゃないかと考えたんです」

解散を伝えた際、名だたる先輩芸人たちが見せた素顔も印象的だった。

「『野性爆弾』のくっきー！（50）さんに連絡したら、いつも明るいあの人が、もしかしたら泣いてたんじゃないかって声で『そっか、飯行こう』と言ってくれました。『千鳥』の大悟（46）さんも少し泣いているような感じで……。

アメリカにいる『ピース』の綾部祐二（48）さんに時差を無視して電話をかけたら『今何時だと思ってるんだ！』って怒られましたけどね（笑）。でも、渡辺直美（38）やゆりやんレトリィバァ（35）、『平成ノブシコブシ』の吉村崇（45）さんなど、お兄さん方、後輩たちみんなが『全力で力になるよ』と言ってくれた。本当にありがたいです」

現在、白井は新人作家として多忙な日々を送る。配信サービス『Abema』の特番、日テレの番組宣伝、さらには米製薬会社のSNS運用の依頼まで来ているといい、仕事の幅は驚くほど広い。しかし、44歳の新人には、ITスキルの壁が立ちはだかっている。

「大変なことは、実は僕、パワポがマジで使えないんすよ……。後輩の作家に『ブラインドタッチできるんですか？』って舐められてます。ギリギリですよ。キーボードの『X』はどこだっけな……って探しながら打ってます（笑）。打ち合わせで話すのは得意ですけど、議事録を自分が取らなきゃいけないなんてのも知らなくて……驚きの連続です」

師と仰ぐのは、同じく芸人から作家に転身した樅野太紀（モミノタイキ）氏だ。44歳での転身は「とんでもなく遅い、急げ」と発破をかけられた。テレビはクライアントがいる世界。芸人が自分たちだけで面白がるのとは違う。その心得を叩き込まれている最中だという。

最初の仕事がまさかの「トヨタ案件」

一方、作家としての手応えも感じ始めている。大きな話題を呼んだのが、今年１月に公開されたM-1グランプリ2025王者『たくろう』とトヨタ自動車がコラボしたWeb動画だ。白井はCMプランナーとして、動画全編の構成や台本、さらにはカット割りまで担当。同動画はユーチューブに公開されるや、130万回を超える再生数を記録している。

「『たくろう』がM-1の１本目で『トヨタ〜〜自動車〜〜』って叫ぶネタをやって、その30分後にトヨタが公式SNSで反応した。12月の解散とほぼ同じタイミングで、知人経由でプランナーとして入ってほしいとオファーが来て、そこから約１ヵ月という異例のスピードで公開まで漕ぎ着けました。

トヨタさんからは『取り上げてくれた「たくろう」さんのM-1ネタをベースに、クルマに関するアルファベット３文字の用語を盛り込んだネタを考えてほしい』というオーダーで、急いで企画を出しました。彼らの『リングアナ』というネタのシステムを活かして、RAV4や最新技術のPCSなど、アルファベット３文字の車用語を盛り込んだ新ネタを僕が書き下ろしたんです」

なんとこの企画、トヨタの豊田章男会長（69）自らのリクエストも入ったという。

「トヨタ社内で章男会長まで確認いただいたところ、追加オーダーが来て。悩みながらなんとか第２稿を考えて送ったら、OKが出た。あれは嬉しかった」

と、クリエイターとしての喜びを語る。また、芸人の気持ちがわかる白井だからこその配慮もあった。

「芸人の持ちネタをCMでそのまま使うと、ネタが消費されて他で使えなくなっちゃうんです。だから、システムだけ借りて中身を全部新しく書いた。撮影当日、『たくろう』には内緒で現場に行ったんですけど、マネージャーに見つかって（笑）。赤木（裕・34）がXで『ネタは白井さんが作ってくれました』ってポストしてくれた時は、少しは貢献できたかなと思えました」

今後の目標を問うと、「テレビ局の全制覇」を挙げた。

「全テレビ局に携わりたい。そして後輩芸人からは『白井さんが会議室にいる！』って嫌がられつつ、スタッフさんからは『いてくれて良かった』と言われる存在になりたい。僕がライブの時にやっていた企画って、たとえば椅子取りゲームで30分間音楽を止めないでボケさせ続けるとか、芸人が怒り出すほど過酷なものばかりだったから、作家として現場にいたらみんな動揺するでしょうね（笑）」

芸人25年のキャリアを武器に、44歳の挑戦はまだ始まったばかりだ。