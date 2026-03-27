羽織るだけ → 即おしゃれ！【グローバルワーク】春のスタメン候補♡「レースボレロ」

今シーズンは、フェミニンなムードの素材感やディテールに注目が集まっているもよう。さらっと取り入れられそうなアイテムをリサーチする中で見つけたのが、【グローバルワーク】から登場している「レースボレロ」。繊細なレースづかいが上品で、大人のデイリーコーデにぴったりです。二の腕カバーも狙えるので、ぜひ春のスタイリングに盛り込んで。

3種類のレースを組み合わせた華やかなデザイン

【グローバルワーク】「レースボレロ」\6,990（税込）

サッと羽織るだけで華やかな顔まわりを演出してくれるボレロブラウス。3種類のレースが組み合わされており、一点投入でコーデの主役に。ふんわりとボリュームのある袖は二の腕のラインを拾いにくいのが嬉しいポイント。スタイルアップも狙えるコンパクトな丈感で、ワンピースやスカートなど幅広いアイテムとのスタイリングが楽しめそうです。

花柄ワンピと合わせてシーズンムード満点に

小花柄のワンピースにレースボレロを羽織って、春らしいムードに仕上げたコーデ。ボレロの首元にあるロープを解くと、抜け感のある着こなしに仕上がります。袖口にゴムが通してあるため、腕まくりしてふんわりと着用するのもおすすめ。手持ちのワンピースがマンネリ気味なときも、ボレロを羽織れば華やかにアップデートできそう。

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