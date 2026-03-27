隣に2つのぬいぐるみを並べてみると、猫さんがまさかの真似っこポーズ…？思わずニヤけてしまうような可愛すぎる光景が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で1.7万回再生を突破し、「かわいいぬいぐるみが3体並んでいるぞ！」「三兄弟w」「並んだ後ろ姿がいいね～」といったコメントが寄せられました。

【動画：猫のとなりに『カワウソのぬいぐるみを２つ』並べた結果…可愛すぎて笑ってしまう『まさかの展開』】

ふたりのカワウソくん

YouTubeチャンネル『【子ライオン】みにら日記-MINIRA-Diary-』に投稿されたのは、ぬいぐるみの真似をする猫さんの姿。登場したのは、やんちゃなミヌエットの男の子「みにら」くんです。

この日、みにらくんがやたらと顔を近づけて気にしていたのは、お立ち台に乗った色や形の異なる2つのカワウソのぬいぐるみたち。少し年季が入った方は幼い頃からのお友達のカワウソくんで、長く大きな方はファンの方から頂いたというNewカワウソくんだといいます。

不仲？それとも仲良し？

自分用のお立ち台を取られたことが気に入らないのか、みにらくんはNewカワウソくんを床に落とすと、カワウソくんの首根っこを咥えて物陰へ。付き合いが長い分容赦なくボコボコにしていたそうで、去り際はなんとも悪い顔をしていたのだといいます。

そこで今度はちょこんと座った隣にふたりを並べてみると、振り返ったみにらくんは見事なまでの困惑顔を見せたそう。結果的にどうしたかというと…、まさかの真似っこ！同じ方向を向いて香箱座りをしたそうで、3人並んだ後ろ姿が愛らしさ満点です。さらに…。

可愛いと癒しが溢れる光景

正面から見てみると、それはもう破壊力抜群の可愛さが！先ほどまでの雰囲気から一変、まるで井戸端会議をしているような平和な空気が流れていたのだとか。同じようなポーズとブラウン系の色味も相まって、3兄弟のようにも見えますね。

こうしてすっかりNewカワウソくんとも打ち解けたかと思いきや、やはりおやつは別。一粒たりとも渡さんとばかりにがっつく、シビアなみにらくんなのでした。

投稿には「マジで可愛すぎる♡」「みにらくんはカワウソくんには容赦ないですね～」「新入りカワウソくん加入の「チームみにら」かわいいwww」「井戸端会議話題は何かな」「3人でおててないないしてるのいいね」「見ててとても癒される」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『【子ライオン】みにら日記-MINIRA-Diary-』では、みにらくんの日常の様子が投稿されています。時々登場するカワウソくんとみにらくんの面白い絡みも、たくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「【子ライオン】みにら日記-MINIRA-Diary-」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。