大型猫ちゃんを両手でしっかりと抱きしめて運ぶ息子くん。その3年後の成長したふたりの、昔と変わらない姿が投稿を見た人に温かい気持ちを届けることとなりました。投稿には、「ふたりともでっかくなったね」「どっちの写真もかわいい♡」と、いくつものコメントが寄せられることに。投稿は205万表示を超えて、たくさんの人に笑顔を届けています。

【写真：大型猫を一生懸命『運んでいた男の子』→３年後…微笑ましいビフォーアフター】

両手でしっかりルカくんを抱きかかえる息子くん

男の子に抱き抱えられる猫ちゃんの姿がInstagramアカウント『LUCA ラグドール』に投稿され、たくさんの人に笑顔を届けています。ある日、ラグドールのルカくんの飼い主さんは、3年前のルカくんと息子くんの姿と、現在のふたりの姿を投稿することに。そこには、階段を降りる息子くんに抱き抱えられたルカくんの3年前の姿と、現在の姿が映っていました。3年前の光景に映っていたのは、息子くんの両手いっぱいに抱き抱えられたルカくんの姿。まだ幼かった息子くんの腕からはみ出るルカくんの姿に、なんだかほっこりしてしまいます。

しっかりとルカくんを抱きしめて、一生懸命に階段を降りる息子くん。そんな息子くんに付き合ってあげるように、どっしりと構えてカメラを見上げるルカくんの姿からは、なんだかお兄ちゃんのような雰囲気を感じます。

3年後のふたりは…

そして、3年後に撮影された光景には…慣れた手つきでルカくんを軽々と持ち上げて階段を降りる息子くんの姿が映っていました。ルカくんのお腹とお尻の下に手を添えて持ち上げる姿は、とても様になっています。

3年前はルカくんの方がお兄ちゃんのような雰囲気でしたが、3年後の光景では立場が逆転。息子くんに抱きかかえられて階段を降りていくルカくんからは、信頼するお兄ちゃんに身を預けている弟のような可愛らしさを感じます。

そんなふたりのビフォーアフターの光景には、「猫ちゃんの何ともいえない表情ｗ」「3年経ってもルカくんの表情変わってないですねｗ」「一生懸命ルカくんを運んでる姿が可愛い♡」と絶賛の声が続々と寄せられることに。

Instagramアカウント『LUCA ラグドール』では、そんな仲良しなルカくんと息子くんの日常の風景や、ルカくんの成長の記録が投稿されています。

ルカくん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「LUCA ラグドール」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。