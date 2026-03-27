1杯で美容成分もビタミンも補える宇治抹茶味！ DOCTOR MADE

記事ポイント 医師の知見から生まれたオールインワン美容プロテインコラーゲン・エラスチン・プラセンタなど美容成分を1杯に凝縮人工甘味料・香料・保存料不使用で京都・宇治抹茶の風味 医師の知見から生まれたオールインワン美容プロテインコラーゲン・エラスチン・プラセンタなど美容成分を1杯に凝縮人工甘味料・香料・保存料不使用で京都・宇治抹茶の風味

医師の知見から生まれたウェルネスブランド DOCTOR MADEから、美容と健康を内側から整えるオールインワン美容プロテインが登場します。

タンパク質だけでなく、コラーゲンやプラセンタなどの美容成分からビタミン・ミネラルまで、1杯でまとめて補える設計が特徴です。

4月8日より公式オンラインストアで発売されます。

DOCTOR MADE「DOCTOR MADE® Beauty Protein」

商品名：DOCTOR MADE® Beauty Protein内容量：540g販売開始：4月8日（公式オンラインストア）先行販売：有栖川整形外科にて実施中

DOCTOR MADE® Beauty Proteinは、タンパク質の補給だけにとどまらないオールインワン設計の美容プロテインです。

コラーゲン、エラスチン、プラセンタなどの美容成分に加え、ビタミン、ミネラル、乳酸菌、食物繊維を配合しています。

身体をひとつの調和として捉え、内側からコンディションを整える栄養設計が特徴となっています。

無添加へのこだわりと宇治抹茶の風味

毎日口にするものだからこそ、人工甘味料・香料・保存料といった食品添加物は一切使用していません。

原料には京都・宇治抹茶を採用し、自然な風味と上品な味わいで毎日の習慣として続けやすいプロテインに仕上げています。

DOCTOR MADEのプロテイン開発の原点は、2018年の診療現場にあります。

疲れやすさや食生活の偏り、美容やエイジングへの不安など、日常の身体の悩みに向き合う中で「健康と美容に必要な栄養をもっとシンプルに補えないか」という発想から生まれた製品です。

広告に頼ることなく、健康や美容への意識が高い人々の口コミで徐々に広がり、多くのメディアでも紹介されています。

著名人やモデルからの支持も厚く、知る人ぞ知るウェルネスブランドです。

タンパク質と美容成分を1杯でまとめて補え、毎日の栄養習慣をシンプルに整えられます。

食品添加物を使わない無添加設計で、安心して毎日続けられる製品です。

医師の知見に基づいた栄養設計と京都・宇治抹茶の上品な味わいが魅力となっています。

DOCTOR MADE® Beauty Proteinの紹介でした。

よくある質問

Q. DOCTOR MADE® Beauty Proteinはいつから購入できますか？

A. 4月8日より公式オンラインストアで発売されます。

有栖川整形外科では現在先行発売中です。

Q. どのような成分が配合されていますか？

A. タンパク質に加え、コラーゲン、エラスチン、プラセンタなどの美容成分、さらにビタミン、ミネラル、乳酸菌、食物繊維が配合されています。

人工甘味料・香料・保存料は使用していません。

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