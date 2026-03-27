佐藤菜乃花気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。



「1か月予報」

気象庁は26日、向こう1か月の予想を発表しました。降水量は平年並みまたは多く、平均気温は平年よりも高くなる見込みです。



「最高気温の移り変わり（福岡市）」

この先は最高気温が20℃前後で、平年を上回る日が続きます。日曜日は22℃まで上がり、季節を先取りする陽気となりそうです。朝と日中の気温差が大きくなるので、体調を崩さないようご注意ください。



「気温はどうなのか？」

27日の最高気温は各地で20℃を超えるでしょう。福岡市や北九州市は21℃、久留米市は24℃と、夏日一歩手前の気温です。日差しの下では汗ばむくらいになりそうです。



「天気の予想」

日差しがたっぷり届きます。降水確率は午前午後ともに0％で、天気の崩れはありません。洗濯日和になりそうです。



「桜情報」

久留米市の発心公園や朝倉市の甘木公園では、満開間近となっています。今週末は絶好のお花見日和でしょう。そのほかの各地はまだ開花したばかりのところがほとんどで、今週末は二分から三分咲き程度でしょう。



「なのか間予報」

来週は天気がぐずつきます。特に月曜日と火曜日は本降りの雨でしょう。水曜日以降もすっきりしない天気が続きます。今週末の日差しを有効に使うのが良さそうです。



※FBS福岡放送バリはやッ!2026年3月27日午前5時50分ごろ放送