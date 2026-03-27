展示ごとに変わる一期一会の味！ Matchaeologist「銀座・和光 アーツ＆カルチャー 抹茶ドリンクのおもてなし」

記事ポイント ロンドン発の抹茶ブランドMatchaeologistが銀座・和光「アーツ＆カルチャー」で抹茶ドリンクを提供展示テーマに合わせた毎週異なるスペシャル抹茶カクテル5万円（税抜）以上の購入で抹茶ドリンク引き換えチケットのプレゼントも ロンドン発の抹茶ブランドMatchaeologistが銀座・和光「アーツ＆カルチャー」で抹茶ドリンクを提供展示テーマに合わせた毎週異なるスペシャル抹茶カクテル5万円（税抜）以上の購入で抹茶ドリンク引き換えチケットのプレゼントも

ロンドン発の抹茶ブランドMatchaeologist（マッチャオロジスト）が、銀座・和光「アーツ＆カルチャー」にて特別な抹茶ドリンクのおもてなしを展開しています。

展示テーマごとに毎週異なるスペシャル抹茶カクテルが用意され、その場でしか味わえない一杯が楽しめます。

Matchaeologist「銀座・和光 アーツ＆カルチャー 抹茶ドリンクのおもてなし」

ブランド：Matchaeologist（マッチャオロジスト）運営：Matchaeologist Japan株式会社場所：銀座・和光 アーツ＆カルチャー期間：〜2026年3月21日提供時間：14:00〜18:00

Matchaeologist（マッチャオロジスト）は、ロンドン発の抹茶ブランドです。

銀座・和光「アーツ＆カルチャー」にて開催される特別企画において、大切なお客様へのおもてなしとして抹茶ドリンクが提供されています。

3月の3週間にわたり、展示に合わせて毎週異なるスペシャル抹茶カクテルが登場しています。

展示空間の中で、ゆったりとした時間とともに抹茶の新しい魅力が堪能できます。

2026年3月21日までの期間中、銀座・和光の全フロアにて5万円（税抜）以上購入したお客様には、抹茶ドリンク引き換えチケットがプレゼントされました。

展示にはどなたでも気軽に立ち寄れます。

UK発ブランドならではの抹茶の楽しみ方

Matchaeologistは、日本の抹茶文化に深い敬意を払いながらも、UKという異なる生活文化の視点から抹茶を再解釈しています。

形式や作法に縛られすぎず、自分のペースで気負わず楽しむという現代的なスタイルが特徴です。

さまざまなブランドや展示のテーマ・コンセプトに合わせ、その場でしか味わえない抹茶カクテルを提供しています。

今回も、それぞれの展示に合わせたここでしか味わえないスペシャル抹茶カクテルが用意されています。

展示詳細・抹茶ドリンク提供スケジュール

アーツ＆カルチャーでは、2026年3月5日〜3月18日に『うちはそとーLEAFMANIA 茶器セレクト展ー』が開催されました。

2026年3月12日〜4月1日の期間では『真珠織と彫刻家具』ペルシャ絨毯が展示されています。

2026年3月19日〜3月28日には『万華才』大森修 蒔絵個展が開催されています。

抹茶ドリンクの提供日は、2026年3月7日・3月8日・3月14日・3月15日・3月21日の計5日間で、各日14:00〜18:00に提供されました。

Matchaeologistは、日本の抹茶をUKの感性で再構築した唯一無二のブランドです。

展示テーマごとに変わるスペシャル抹茶カクテルが、ここでしか味わえない特別感を演出しています。

形式にとらわれない現代的な抹茶の楽しみ方が詰まった、銀座・和光ならではのおもてなし体験となっています。

Matchaeologist 銀座・和光 抹茶ドリンクのおもてなしの紹介でした。

よくある質問

Q. Matchaeologist（マッチャオロジスト）とはどのようなブランドですか

A. ロンドン発の抹茶ブランドで、日本の抹茶文化をUKの視点から再解釈し、形式にとらわれない現代的な抹茶の楽しみ方を提案しています。

運営はMatchaeologist Japanです。

Q. 銀座・和光での抹茶ドリンク提供はいつ行われましたか

A. 2026年3月7日・3月8日・3月14日・3月15日・3月21日の計5日間、各日14:00〜18:00に提供されました。

展示テーマに合わせて毎週異なるスペシャル抹茶カクテルが用意されています。

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