アラクニド側でも戦える！ Dotemu「スターシップ・トゥルーパーズ：アルティメット・バグ・ウォー！」
記事ポイント映画原作のレトロFPS『スターシップ・トゥルーパーズ：アルティメット・バグ・ウォー！』がPC向けに発売シリーズ初のアラクニド視点で戦う「バグモード」を搭載オフラインプレイ対応やFMV映像など充実したコンテンツ
Auroch DigitalとDotemuが手がけるレトロFPS『スターシップ・トゥルーパーズ：アルティメット・バグ・ウォー！
』がPC向けに登場しています。
映画『スターシップ・トゥルーパーズ』の世界を舞台に、機動歩兵として激しいFPS戦闘を体験できます。
Dotemu「スターシップ・トゥルーパーズ：アルティメット・バグ・ウォー！」
発売日：2026年3月17日（PC）対応機種：PC / PlayStation 5 / Nintendo Switch 2ジャンル：レトロファーストパーソンシューティングゲームプレイ人数：1人（オフライン）CERO：Z開発元：Auroch Digitalアジア発行元：Game Source Entertainment
Game Source Entertainment（GSE）とDotemuが発行する『スターシップ・トゥルーパーズ：アルティメット・バグ・ウォー！
』は、2026年3月17日にPC向けにリリースされました。
イギリス・ブリストルに本社を構えるAuroch Digitalの約100名の開発者が手がけており、すべてのプレイヤーが戦場で活躍できるゲーム体験を目指しています。
広大な機動歩兵の武器庫から多彩な武器を選び、アラクニドの脅威に立ち向かうハイアクション戦闘が特徴です。
完全なシングルプレイヤーキャンペーンが収録されており、人類の存亡をかけた物語を体験できます。
多彩なゲームモード
本作の大きな特徴が、シリーズ初となる「バグモード」です。
プレイヤーがアラクニド側の視点で戦いを体験できる、これまでにないモードとなっています。
オフラインプレイにも完全対応しており、ネットワーク接続がない環境でも進軍を続けられます。
ジョニー・リコ将軍からのメッセージを含む高品質なFMV映像も見どころの一つです。
対応言語は日本語・英語・中国語（簡体字・繁体字）で、幅広いプレイヤーが楽しめます。
PlayStation 5やNintendo Switch 2への対応も予定されています。
映画原作の世界観を忠実に再現した臨場感あふれるFPS体験が魅力です。
シリーズ初の「バグモード」により、アラクニド視点の新たな戦闘を楽しめます。
オフラインプレイ対応やFMV映像など、多彩な機能を備えています。
スターシップ・トゥルーパーズ：アルティメット・バグ・ウォー！
の紹介でした。
よくある質問
Q. 『スターシップ・トゥルーパーズ：アルティメット・バグ・ウォー！』の対応機種は何ですか？
A. PC、PlayStation 5、Nintendo Switch 2に対応しています。PC版は2026年3月17日に発売されました。
Q. 「バグモード」とはどのようなモードですか？
A. シリーズ初となるアラクニド側の視点で戦闘を体験できるモードです。
敵であるバグの立場から戦いを楽しめます。
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