アラクニド側でも戦える！ Dotemu「スターシップ・トゥルーパーズ：アルティメット・バグ・ウォー！」

記事ポイント 映画原作のレトロFPS『スターシップ・トゥルーパーズ：アルティメット・バグ・ウォー！』がPC向けに発売シリーズ初のアラクニド視点で戦う「バグモード」を搭載オフラインプレイ対応やFMV映像など充実したコンテンツ 映画原作のレトロFPS『スターシップ・トゥルーパーズ：アルティメット・バグ・ウォー！』がPC向けに発売シリーズ初のアラクニド視点で戦う「バグモード」を搭載オフラインプレイ対応やFMV映像など充実したコンテンツ

Auroch DigitalとDotemuが手がけるレトロFPS『スターシップ・トゥルーパーズ：アルティメット・バグ・ウォー！

』がPC向けに登場しています。

映画『スターシップ・トゥルーパーズ』の世界を舞台に、機動歩兵として激しいFPS戦闘を体験できます。

Dotemu「スターシップ・トゥルーパーズ：アルティメット・バグ・ウォー！」

発売日：2026年3月17日（PC）対応機種：PC / PlayStation 5 / Nintendo Switch 2ジャンル：レトロファーストパーソンシューティングゲームプレイ人数：1人（オフライン）CERO：Z開発元：Auroch Digitalアジア発行元：Game Source Entertainment

Game Source Entertainment（GSE）とDotemuが発行する『スターシップ・トゥルーパーズ：アルティメット・バグ・ウォー！

』は、2026年3月17日にPC向けにリリースされました。

イギリス・ブリストルに本社を構えるAuroch Digitalの約100名の開発者が手がけており、すべてのプレイヤーが戦場で活躍できるゲーム体験を目指しています。

広大な機動歩兵の武器庫から多彩な武器を選び、アラクニドの脅威に立ち向かうハイアクション戦闘が特徴です。

完全なシングルプレイヤーキャンペーンが収録されており、人類の存亡をかけた物語を体験できます。

多彩なゲームモード

本作の大きな特徴が、シリーズ初となる「バグモード」です。

プレイヤーがアラクニド側の視点で戦いを体験できる、これまでにないモードとなっています。

オフラインプレイにも完全対応しており、ネットワーク接続がない環境でも進軍を続けられます。

ジョニー・リコ将軍からのメッセージを含む高品質なFMV映像も見どころの一つです。

対応言語は日本語・英語・中国語（簡体字・繁体字）で、幅広いプレイヤーが楽しめます。

PlayStation 5やNintendo Switch 2への対応も予定されています。

映画原作の世界観を忠実に再現した臨場感あふれるFPS体験が魅力です。

シリーズ初の「バグモード」により、アラクニド視点の新たな戦闘を楽しめます。

オフラインプレイ対応やFMV映像など、多彩な機能を備えています。

スターシップ・トゥルーパーズ：アルティメット・バグ・ウォー！

の紹介でした。

よくある質問

Q. 『スターシップ・トゥルーパーズ：アルティメット・バグ・ウォー！』の対応機種は何ですか？

A. PC、PlayStation 5、Nintendo Switch 2に対応しています。PC版は2026年3月17日に発売されました。

Q. 「バグモード」とはどのようなモードですか？

A. シリーズ初となるアラクニド側の視点で戦闘を体験できるモードです。

敵であるバグの立場から戦いを楽しめます。

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