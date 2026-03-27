世界先行の新作ペンダントも登場！ ハリー・ウィンストン「阪急梅田店」リニューアルオープン

記事ポイント 2026年3月17日に「ハリー・ウィンストン阪急梅田店」がリニューアルオープンブランド初のコンセプトスペース「The World（ザ・ワールド）」を併設新作「リリークラスター・ミニ・ペンダント」ローズゴールドモデルを世界先行販売 2026年3月17日に「ハリー・ウィンストン阪急梅田店」がリニューアルオープンブランド初のコンセプトスペース「The World（ザ・ワールド）」を併設新作「リリークラスター・ミニ・ペンダント」ローズゴールドモデルを世界先行販売

「ハリー・ウィンストン阪急梅田店」が、2026年3月17日にリニューアルオープンしました。

最新デザインのメインサロンとブランド初のコンセプトスペース「The World（ザ・ワールド）」を備えた、2つの空間が誕生しています。

リニューアルを記念した新作「リリークラスター・ミニ・ペンダント」の世界先行販売も注目のポイントです。

ハリー・ウィンストン「阪急梅田店」リニューアルオープン

店舗名：ハリー・ウィンストン阪急梅田店所在地：阪急うめだ本店5階リニューアルオープン日：2026年3月17日（火）営業時間：10:00〜20:00定休日：不定休（施設に準ずる）電話番号：06-6313-1399

阪急うめだ本店5階に位置する「ハリー・ウィンストン阪急梅田店」は、メインサロンとコンセプトスペース「The World（ザ・ワールド）」の2つの空間で構成されています。

メインサロンは、昨年移転オープンした銀座のフラッグシップ・サロンと同様に、ブランドの伝統的なスタイルを現代的に再解釈した最新デザインの空間です。

コレクション・ジュエリーからハイジュエリー、タイムピースまで、多彩な作品を通じてハリー・ウィンストンの卓越したクラフツマンシップを体感できます。

ブランド初のコンセプトスペースとして誕生した「The World（ザ・ワールド）」は、よりオープンな空間でハリー・ウィンストンのクリエイションを堪能できる特別なエリアです。

メインサロンとシームレスにつながるこの空間では、透明なガラスウォールや厳選されたファニチャー、柔らかく重なり合う照明がブランドの世界観を表現しています。

ブランドの世界観を伝えるデコレーションが、空間全体を華やかに彩ります。

リニューアル記念 新作「リリークラスター・ミニ・ペンダント」

リニューアルオープンを記念して、「リリークラスター・ミニ・ペンダント」にローズゴールドの新たなバリエーションが登場しています。

繊細にセッティングされたダイヤモンドが花びらの流れるようなラインを描き出す、軽やかで立体的なデザインが特徴です。

日常のスタイリングにも取り入れやすく、現代的なエレガンスを体現しています。

商品名：リリークラスター・ミニ・ペンダント素材：ダイヤモンド×ローズゴールド価格：737,000円（税込）発売日：2026年3月17日よりハリー・ウィンストン阪急梅田店にて先行発売

新作「リリークラスター・ミニ・ペンダント」（ダイヤモンド×ローズゴールド）は、世界に先駆けて「ハリー・ウィンストン阪急梅田店」にて先行販売されています。

最新デザインのメインサロンとブランド初のコンセプトスペース「The World」で、ハリー・ウィンストンの世界観を存分に味わえます。

世界先行の新作「リリークラスター・ミニ・ペンダント」は、日常にも華やぎを添えるローズゴールドの温かみが魅力です。

コレクション・ジュエリーからタイムピースまで、卓越したクラフツマンシップに触れられる空間となっています。

ハリー・ウィンストン阪急梅田店リニューアルオープンの紹介でした。

よくある質問

Q. 「ハリー・ウィンストン阪急梅田店」の営業時間は？

A. 営業時間は10:00〜20:00です。

定休日は不定休で、施設に準じます。

Q. 新作「リリークラスター・ミニ・ペンダント」の価格は？

A. ダイヤモンド×ローズゴールドの「リリークラスター・ミニ・ペンダント」は737,000円（税込）です。2026年3月17日よりハリー・ウィンストン阪急梅田店にて先行発売されています。

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