◆第３３回マーチＳ・Ｇ３（３月２９日、中山競馬場・ダート１８００メートル）

ここまで重賞で２着３回のオメガギネス（牡６歳、栗東・安田翔伍厩舎、父ロゴタイプ）は、５枠９番に決定。中山は２３年２月の３歳１勝クラス以来となるが、２戦２勝の舞台で待望の初タイトルを目指す。

２年前の覇者ヴァルツァーシャル（牡７歳、美浦・高木登厩舎、父マクフィ）は３枠６番、ＪＲＡ通算３０００勝・横山典弘騎手とコンビを組むマテンロウスカイ（セン７歳、栗東・松永幹夫厩舎、父モーリス）は１枠２番から首差２着だった昨年のリベンジを狙う。

決定した枠順は次の通り（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）ハピ 牡７ ５８ 津村 明秀

（２）マテンロウスカイ セン７ ５９ 横山 典弘

（３）ショウナンライシン 牡６ ５６ 柴田 善臣

（４）ブレイクフォース 牡７ ５８ 横山 武史

（５）レヴォントゥレット 牡５ ５７ マイケル・ディー

（６）ヴァルツァーシャル 牡７ ５８ 丹内 祐次

（７）アクションプラン 牡６ ５７・５ 荻野 極

（８）ピュアキアン 牡５ ５６ 吉田 豊

（９）オメガギネス 牡６ ５９ 横山 和生

（１０）バスタードサフラン 牝５ ５４ 舟山 瑠泉

（１１）ペイシャエス 牡７ ５８・５ 木幡 巧也

（１２）ハナウマビーチ 牡４ ５５ 石川 裕紀人

（１３）ミッキーヌチバナ 牡８ ５８ 大野 拓弥

（１４）チュウワクリスエス 牡４ ５６ 原田 和真

（１５）サンデーファンデー 牡６ ５９ 角田 大和

（１６）コレペティトール セン６ ５６ 松岡 正海