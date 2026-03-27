記事ポイント 東京工芸大学の学生8名が大川小学校の津波事故を題材に体験型作品を制作・展示来場者が「住民」として避難を疑似体験するインタラクティブ作品「記憶と選択」を公開2026年3月10日から22日まで中野キャンパス6号館にて入場無料で開催 東京工芸大学の学生8名が大川小学校の津波事故を題材に体験型作品を制作・展示来場者が「住民」として避難を疑似体験するインタラクティブ作品「記憶と選択」を公開2026年3月10日から22日まで中野キャンパス6号館にて入場無料で開催

東京工芸大学芸術学部インタラクティブメディア学科アート＆メディア研究室の学生8名による企画展「語りにくさを語る―大川小をめぐる15年の対話」が、2026年3月10日から22日まで東京工芸大学中野キャンパス6号館で開催されました。

東日本大震災時に宮城県石巻市の旧大川小学校で起きた津波事故を題材に、体験型作品やアーカイブ展示、対話型プログラムなど多彩な表現を紹介する企画展です。

東京工芸大学「語りにくさを語る―大川小をめぐる15年の対話」

会場：東京工芸大学 中野キャンパス6号館（東京都中野区弥生町1丁目10）展示期間：2026年3月10日（火）〜3月22日（日）休館日：2026年3月16日（月）開館時間：11:00〜18:00（土・日・祝日は19:00まで）入場料：無料

東日本大震災から15年が経過しようとする中、震災に対する社会の関心は変化しています。

公益社団法人3.11メモリアルネットワークの調査では、東北3県にある震災関連の伝承施設の来訪者数は年々減少傾向にあります。

こうした社会課題を背景に、インタラクティブメディア学科の野口靖教授とアート＆メディア研究室の学生8名が、大川小学校の津波事故をめぐる多様な語りや表現活動を見つめ直すアートプロジェクトとして本展を企画しています。

大川小学校をめぐる「語りにくさ」を解きほぐし、多層的・多声的な記憶や語りのあり方を提示することで、困難な遺産（Difficult Heritage）を未来の知恵へとつなぐことを模索する取り組みです。

学生プロジェクト作品

震災当時は幼く直接の記憶をほとんど持たない大学生たちが、約1年をかけて東日本大震災について学び、向き合っています。

宮城県仙台市や南三陸町、気仙沼市、石巻市、福島県双葉町などの震災遺構や伝承館を訪れてフィールドワークを行い、地域住民との対話も重ねた取り組みです。

そうした経験をもとに、学生自身の言葉と視点で制作された作品が「記憶と選択」「拓く」「継ぐ言葉」の3作品となっています。

「記憶と選択」は、「もし自分がこの街に住んでいたら？

」という問いを出発点に、来場者が宮城県石巻市の”住民”として参加するインタラクティブ作品です。

鑑賞者は外側から眺める存在ではなく、当事者として状況に向き合い、選択を重ねることで、災害の事前準備から災害発生までを疑似体験できます。

「拓く」は、大川小学校の壁画を実寸高で投影する参加型映像インスタレーション作品です。

風化が進む壁画をAI技術などを用いて完成当時の姿へ再現し、来場者が壁画を”修復する”体験を通して震災の記憶と向き合う場を創出しています。

「継ぐ言葉」は、震災の表現と向き合った学生たちの対話と思考を記録した作品です。

伝承活動の記録と映画上映

学生作品に加え、遺族による大川震災伝承館での展示空間を再現した「大川伝承の会」活動紹介展示や、俳優による再演映像とドキュメントを並置した映像インスタレーション「51分と13年」も公開されています。

「51分と13年」は事故に内在する問題を提示する作品で、新コンテンツを追加した再演版が展示されている作品です。

映画上映では、寺田和弘監督の『「生きる」大川小学校 津波裁判を闘った人たち』や佐藤そのみ監督の『春をかさねて』『あなたの瞳に話せたら』がラインナップに含まれます。

2026年3月14日にはオープニングトーク「15年の対話 語りの多声性と当事者性」が開催され、佐藤敏郎氏や石井美保氏らが登壇しました。

ワークショップやギャラリーツアーなど、来場者が参加できるプログラムも充実したです。

震災を直接知らない世代が約1年の対話とフィールドワークを経て制作した体験型作品は、新たな伝承の可能性を示しています。

鑑賞者が当事者として災害に向き合うインタラクティブな構造は、本展ならではの特徴です。

困難な遺産を未来の知恵へとつなぐ、学術・教育と芸術表現を融合させた意欲的なアートプロジェクトとなっています。

「語りにくさを語る―大川小をめぐる15年の対話」の紹介です。

よくある質問

Q. 「記憶と選択」はどのような作品ですか？

A. 「もし自分がこの街に住んでいたら？

」という問いを出発点に、来場者が宮城県石巻市の”住民”として参加し、災害の事前準備から災害発生までを疑似体験できるインタラクティブ作品です。

Q. 企画展の会場と入場料は？

A. 東京工芸大学中野キャンパス6号館（東京都中野区弥生町1丁目10）にて、2026年3月10日から22日まで入場無料で開催されました。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post ワークショップ！ 「語りにくさを語る―大川小をめぐる15年の対話」 appeared first on Dtimes.