◆センバツ第９日 ▽準々決勝 智弁学園―花咲徳栄（２７日・甲子園）

智弁学園は背番号１８の田川璃空投手（りく・３年）が先発する。秋の公式戦では登板のなかった左腕だが、小坂将商監督は「杉本の次に調子がいい」と指名した。持ち味は「逃げないところ」と期待。「最初から飛ばしてもらう。きょうは継投になると思うので、タイミングを間違えないように」と想定した。

エースの杉本真滉（まひろ・３年）はリリーフとして待機する。２０日の１回戦では、花巻東を１２９球で完封。２５日の２回戦でも神村学園との延長１０回の激戦を１４３球で完投していることもあり、ベンチスタートとなった。

指揮官は「機動力を使いたい」と５番以降の打順を大きく組み替えた。花咲徳栄の岩井隆監督とは、ともに２２年のＵ１８―ワールドカップで日本代表のコーチを務めた間柄。警戒する選手を問われると「岩井さんの次男（岩井虹太郎遊撃手）ですね。よく知っている子なので、打たれないように」と笑顔を見せた。勝てば、村上頌樹を擁して初優勝した２１年以来、１０年ぶりの４強入り。春夏通算で甲子園５０勝の節目にも到達する。