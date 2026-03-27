ワークショップ&限定グッズも充実！ BACON「ミニチュア写真の世界展 2026」

記事ポイント 総勢74組が出展する過去最大規模のミニチュアアート合同展「喫茶・レトロ食堂」など3テーマの特別POP UPエリアを展開人気クリエイターによるワークショップや会場限定グッズ販売も実施 総勢74組が出展する過去最大規模のミニチュアアート合同展「喫茶・レトロ食堂」など3テーマの特別POP UPエリアを展開人気クリエイターによるワークショップや会場限定グッズ販売も実施

BACON(べーこん)が、本物と見間違うほど精巧なミニチュアアートの合同写真展＆物販展「ミニチュア写真の世界展 2026」を開催します。

東京・浅草橋の「TODAYS GALLERY STUDIO.」を皮切りに、名古屋への巡回展も決定しています。

BACON「ミニチュア写真の世界展 2026」

イベント名：ミニチュア写真の世界展 2026東京会期：2026年4月10日(金)〜5月17日(日)東京会場：TODAYS GALLERY STUDIO.（東京都浅草橋）名古屋会期：2026年5月23日(土)〜6月28日(日)名古屋会場：TODAYS GALLERY STUDIO. NAGOYA営業時間：平日・日曜 11:00〜17:00／土・祝日 11:00〜18:00休館日：毎週月曜日（東京）／毎週月・火曜日（名古屋）入場料：800円（3歳以下は入場無料）出展者：74組

「ミニチュア写真の世界展 2026」は、こだわりが詰まったミニチュア作品の新作・未発表作品を多数展示する過去最大規模の祭典です。

これまで本展を彩ってきた人気クリエイターに加え、新たに8名のクリエイターが参加し、総勢74組が出展します。

本展の特徴は、ミニチュア作品の立体展示と写真作品の展示を同時に行う点にあります。

クリエイターが表現したい風景や物をミニチュアで作り上げ、それを撮影した写真作品も並ぶため、”作られた虚構の世界”に迷い込むような体験が楽しめました。

館内はすべて撮影OKで、さまざまな角度から自分だけの1枚を撮影できます。

注目作品＆3つのテーマで楽しむ特別POP UP

本展では、個性豊かなクリエイターによる注目作品が多数登場します。

ミニ厨房庵は、7ヶ月をかけて完成させた新作「カントリーキッチン」と制作3ヶ月の「レトロ喫茶ロワール」を展示。

鋳物と同じ金属で作られたオリジナルストーブや、腰板・ステンドガラス照明など、細部まで再現された空間表現に注目です。

2年ぶりの参加となるgreenery rojiは、人気シリーズ「ジオラマ世界旅行」を初展示します。

さかなさんは手のひらサイズの小さな食堂をイメージした新作を、N＝yatsugatakeは特設スペースで合計100点を超えるミニチュア作品を披露する予定です。

会場には、ミニチュア作品の世界観をより深く楽しめる特別POP UPエリアも展開されます。

「喫茶・レトロ食堂」「季節の食卓」「森のアトリエ・小屋」の3つのテーマを軸に、ノスタルジーや暮らしの情景、自然に囲まれた小さな空間など、物語性あふれるミニチュア作品が並びます。

「喫茶・レトロ食堂」では、純喫茶のショーケースやナポリタン、プリンアラモード、クリームソーダなど懐かしい喫茶店文化をモチーフにした作品を紹介していました。

「季節の食卓」では花見弁当や縁側と麦茶、こたつと年越しそばなど、四季の暮らしのひとコマをミニチュアで表現した情景が楽しめます。

「森のアトリエ・小屋」では、森のパン工房や温室、小屋のアトリエなど自然の中に佇む小さな空間が表現されています。

クリエイターと楽しむミニチュア制作ワークショップ

会期中は、人気クリエイターが講師を務めるミニチュア制作ワークショップを開催しました。

初心者でも楽しめる内容で、ミニチュアフードやカフェメニュー、ガーデン作品など、実際に作品づくりを体験できます。

Espoirによる「お寿司、天丼、天ぷらうどん(いずれか1点)」の制作体験は参加費2,300円(税込)です。

ミニ厨房庵は「選べる色のクリームソーダsetまたはピザトーストsetのキーホルダー」や「えらんで作る あにまるカフェランチ」をそれぞれ1,800円(税込)で実施します。

桜粘堂の「ミニチュアクレープのクリアケースキーホルダー」は2,000円(税込)、cococherie の「ミニチュアパーツを使ったシール風キーホルダー作り」は3,300円(税込)で体験できます。

くるみガーデンは「木の実のカート」(4,000円)と「ガラスのティーポットガーデン」(7,500円)の2種類を用意しています。

各ワークショップは事前予約制で、当日空きがあれば予約なしでも参加可能です。

会場限定のミニチュアグッズ

会場では、人気クリエイターによるミニチュア作品やここでしか手に入らない限定グッズを多数販売します。

チイサナツクエの「南極クリームソーダのミニチュアピアス」(3,300円)や、Re:treatの「ミニチュアパンのボールペンやキーリング」(1,500円〜)など、精巧に作り込まれたアクセサリーや雑貨が揃っています。

ウオちゃんのフェイクフード屋さんからは「おでん」「すき焼き」(各3,000円)や「猫ちゃん弁当」「お子様ランチ」(各2,500円)などが登場しました。

kerosakaの「和菓子3連ブローチ」(3,960円)やgreenery rojiの「ジオラマ世界旅行シリーズ」(7,300円〜)など、個性豊かなラインナップとなっています。

ミニチュアの世界観をそのまま持ち帰れる、ファン必見の物販コーナーです。

過去最大規模の74組が集結し、新作・未発表作品を含む圧倒的な数のミニチュアアートが一堂に会します。

立体作品と写真作品の同時展示により、”小さな世界”の奥深い魅力を多角的に体感できます。

ワークショップや限定グッズ販売も充実しており、見るだけでなく作って・買って楽しめるです。

BACON「ミニチュア写真の世界展 2026」の紹介です。

よくある質問

Q. 「ミニチュア写真の世界展 2026」の東京会場での開催期間はいつですか？

A. 2026年4月10日(金)から5月17日(日)まで、TODAYS GALLERY STUDIO.（東京都浅草橋）で開催されます。

名古屋巡回展は2026年5月23日(土)から6月28日(日)までです。

Q. ワークショップは予約なしでも参加できますか？

A. 各ワークショップは事前予約制ですが、当日空きがあれば予約なしでも体験できます。

参加費は1,800円〜7,500円(税込)で、講師やメニューによって異なります。

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