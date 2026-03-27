実写・アニメ40作品を一挙上映「角川映画祭」 野村宏伸のナレーション入り「カ・イ・カ・ン……」4K予告編解禁
1976年（昭和51年）11月13日公開の映画『犬神家の一族』を皮切りに、日本映画界に一大ムーブメントを巻き起こした角川映画の誕生から50年を記念した「角川映画50周年プロジェクト」が始動。第1弾企画として、名作・傑作40作品を上映する「角川映画祭」が5月1日より東京・角川シネマ有楽町ほかで順次開催される。
【動画】「角川映画祭」野村宏伸のナレーション入り予告編
角川映画は「読んでから見るか、見てから読むか」というキャッチコピーのもと、映画と書籍を軸にしたメディアミックス戦略で時代の“熱狂”を生み出してきた。本映画祭では、その50年の歩みを振り返る形で、実写・アニメーションを含む珠玉の作品群を一挙上映する。
上映作品のうち19作品は4K修復版での上映となり、『セーラー服と機関銃』『時をかける少女』『失楽園』『Wの悲劇』『野性の証明』『麻雀放浪記』など10作品は4K版として初披露される。
また、角川映画第1作を手がけた市川崑監督の生誕111周年を記念し、『鍵』『ぼんち』『黒い十人の女』『破戒』など大映時代の代表作も上映。KADOKAWA映像事業の源流のひとつをたどる特集として注目を集めそうだ。
あわせて、映画祭の開催を記念した4K予告編も完成。『メイン・テーマ』でデビューし、『キャバレー』『天と地と』など多くの角川映画に出演した俳優の野村宏伸がナレーションを担当している。
■野村宏伸のコメント
角川映画50周年を迎えて感慨深いです。記念すべき映画祭のナレーションをやらせていただけたのは本当に光栄です。僕の初主演映画『キャバレー』も角川映画10周年の記念作品でした。監督が気合が入っていて、厳しく演技指導いただきました。
この映画祭には角川映画の50年の歴史がいっぱい詰まっていますね。僕も子供の頃から映画館で角川映画を観て育ちました。その角川映画のオーディションに受かってデビューし、俳優を40年以上続けられていることが奇跡だと思っています。
僕たち世代、それより上の世代の方々にとって、角川映画は“青春”だと思うんです。角川映画は、原作や音楽ともミックスされて、おしゃれで、今の日本映画の先駆けとなっていましたよね。ぜひ映画館に足を運んで、懐かしんで観たり、また時代によって見方も変わると思うので、新しい発見をしていただけたらいいですね。
■「角川映画祭」上映作品
※4K修復版
＜角川映画＞
●『野性の証明』（1978年／監督：佐藤純彌） ※4K版初披露
●『セーラー服と機関銃』（1981年／監督：相米慎二）※4K版初披露
●『時をかける少女』（1983年／監督：大林宣彦）※4K版初披露
●『麻雀放浪記』（1984年／監督：和田誠）※4K版初披露
●『Wの悲劇』（1984年／監督：澤井信一郎）※4K版初披露
●『失楽園』（1997年／監督：森田芳光）※4K版初披露
●『犬神家の一族』（1976年／監督：市川崑）
●『人間の証明』（1977年／監督：佐藤純彌）
●『蘇える金狼』（1979年／監督：村川透）
●『戦国自衛隊』（1979年／監督：斎藤光正）
●『復活の日』（1980年／監督：深作欣二）
●『探偵物語』（1983年／監督：根岸吉太郎）
●『里見八犬伝』（1983年／監督：深作欣二）
＜市川崑監督＞
●『鍵』（1959年／監督：市川崑）※4K版初披露
●『ぼんち』（1960年／監督：市川崑）※4K版初披露
●『黒い十人の女』（1961年／監督：市川崑）※4K版初披露
●『破戒』（1962年／監督：市川崑）※4K版初披露
●『おとうと』（1960年／監督：市川崑）
●『雪之丞変化』（1963年／監督：市川崑）
※通常版上映
●『野獣死すべし』（1980年／監督：村川透）
●『スローなブギにしてくれ』（1981年／監督：藤田敏八）
●『伊賀忍法帖』（1982年／監督：斎藤光正）
●『汚れた英雄』（1982年／監督：角川春樹）
●『幻魔大戦』（1983年／監督：りんたろう）
●『愛情物語』（1984年／監督：角川春樹）
●『晴れ、ときどき殺人』（1984年／監督：井筒和幸）
●『友よ、静かに瞑れ』（1985年／監督：崔洋一）
●『キャバレー』（1986年／監督：角川春樹）
●『ぼくらの七日間戦争』（1988年／監督：菅原比呂志）
●『ファイブスター物語』（1989年／監督：やまざきかずお）
●『天と地と』（1990年／監督：角川春樹）
●『天河伝説殺人事件』（1991年／監督：市川崑）
●『リング』（1998年／監督：中田秀夫）
●『黒い家』（1999年／監督：森田芳光）
●『セーラー服と機関銃 -卒業-』（2016年／監督：前田弘二）
●『聖の青春』（2016年／監督：森義隆）
●『ナミヤ雑貨店の奇蹟』（2017年／監督：廣木隆一）
●『とんび』（2022年／監督：瀬々敬久）
●『カラオケ行こ！』（2024年／監督：山下敦弘）
●『（LOVE SONG）』（2025年／監督：チャンプ・ウィーラチット・トンジラー）
■市川崑監督生誕111周年
●『鍵』（1959年／監督：市川崑）※４K修復版 ※4K版初披露
●『ぼんち』（1960年／監督：市川崑）※４K修復版 ※4K版初披露
●『おとうと』（1960年／監督：市川崑）※４K修復版
●『黒い十人の女』（1961年／監督：市川崑）※４K修復版 ※4K版初披露
●『破戒』（1962年／監督：市川崑）※４K修復版 ※4K版初披露
●『雪之丞変化』（1963年／監督：市川崑）※４K修復版
●『犬神家の一族』（1976年／監督：市川崑）※４K修復版
●『天河伝説殺人事件』（1991年／監督：市川崑）
【動画】「角川映画祭」野村宏伸のナレーション入り予告編
角川映画は「読んでから見るか、見てから読むか」というキャッチコピーのもと、映画と書籍を軸にしたメディアミックス戦略で時代の“熱狂”を生み出してきた。本映画祭では、その50年の歩みを振り返る形で、実写・アニメーションを含む珠玉の作品群を一挙上映する。
また、角川映画第1作を手がけた市川崑監督の生誕111周年を記念し、『鍵』『ぼんち』『黒い十人の女』『破戒』など大映時代の代表作も上映。KADOKAWA映像事業の源流のひとつをたどる特集として注目を集めそうだ。
あわせて、映画祭の開催を記念した4K予告編も完成。『メイン・テーマ』でデビューし、『キャバレー』『天と地と』など多くの角川映画に出演した俳優の野村宏伸がナレーションを担当している。
■野村宏伸のコメント
角川映画50周年を迎えて感慨深いです。記念すべき映画祭のナレーションをやらせていただけたのは本当に光栄です。僕の初主演映画『キャバレー』も角川映画10周年の記念作品でした。監督が気合が入っていて、厳しく演技指導いただきました。
この映画祭には角川映画の50年の歴史がいっぱい詰まっていますね。僕も子供の頃から映画館で角川映画を観て育ちました。その角川映画のオーディションに受かってデビューし、俳優を40年以上続けられていることが奇跡だと思っています。
僕たち世代、それより上の世代の方々にとって、角川映画は“青春”だと思うんです。角川映画は、原作や音楽ともミックスされて、おしゃれで、今の日本映画の先駆けとなっていましたよね。ぜひ映画館に足を運んで、懐かしんで観たり、また時代によって見方も変わると思うので、新しい発見をしていただけたらいいですね。
■「角川映画祭」上映作品
※4K修復版
＜角川映画＞
●『野性の証明』（1978年／監督：佐藤純彌） ※4K版初披露
●『セーラー服と機関銃』（1981年／監督：相米慎二）※4K版初披露
●『時をかける少女』（1983年／監督：大林宣彦）※4K版初披露
●『麻雀放浪記』（1984年／監督：和田誠）※4K版初披露
●『Wの悲劇』（1984年／監督：澤井信一郎）※4K版初披露
●『失楽園』（1997年／監督：森田芳光）※4K版初披露
●『犬神家の一族』（1976年／監督：市川崑）
●『人間の証明』（1977年／監督：佐藤純彌）
●『蘇える金狼』（1979年／監督：村川透）
●『戦国自衛隊』（1979年／監督：斎藤光正）
●『復活の日』（1980年／監督：深作欣二）
●『探偵物語』（1983年／監督：根岸吉太郎）
●『里見八犬伝』（1983年／監督：深作欣二）
＜市川崑監督＞
●『鍵』（1959年／監督：市川崑）※4K版初披露
●『ぼんち』（1960年／監督：市川崑）※4K版初披露
●『黒い十人の女』（1961年／監督：市川崑）※4K版初披露
●『破戒』（1962年／監督：市川崑）※4K版初披露
●『おとうと』（1960年／監督：市川崑）
●『雪之丞変化』（1963年／監督：市川崑）
※通常版上映
●『野獣死すべし』（1980年／監督：村川透）
●『スローなブギにしてくれ』（1981年／監督：藤田敏八）
●『伊賀忍法帖』（1982年／監督：斎藤光正）
●『汚れた英雄』（1982年／監督：角川春樹）
●『幻魔大戦』（1983年／監督：りんたろう）
●『愛情物語』（1984年／監督：角川春樹）
●『晴れ、ときどき殺人』（1984年／監督：井筒和幸）
●『友よ、静かに瞑れ』（1985年／監督：崔洋一）
●『キャバレー』（1986年／監督：角川春樹）
●『ぼくらの七日間戦争』（1988年／監督：菅原比呂志）
●『ファイブスター物語』（1989年／監督：やまざきかずお）
●『天と地と』（1990年／監督：角川春樹）
●『天河伝説殺人事件』（1991年／監督：市川崑）
●『リング』（1998年／監督：中田秀夫）
●『黒い家』（1999年／監督：森田芳光）
●『セーラー服と機関銃 -卒業-』（2016年／監督：前田弘二）
●『聖の青春』（2016年／監督：森義隆）
●『ナミヤ雑貨店の奇蹟』（2017年／監督：廣木隆一）
●『とんび』（2022年／監督：瀬々敬久）
●『カラオケ行こ！』（2024年／監督：山下敦弘）
●『（LOVE SONG）』（2025年／監督：チャンプ・ウィーラチット・トンジラー）
■市川崑監督生誕111周年
●『鍵』（1959年／監督：市川崑）※４K修復版 ※4K版初披露
●『ぼんち』（1960年／監督：市川崑）※４K修復版 ※4K版初披露
●『おとうと』（1960年／監督：市川崑）※４K修復版
●『黒い十人の女』（1961年／監督：市川崑）※４K修復版 ※4K版初披露
●『破戒』（1962年／監督：市川崑）※４K修復版 ※4K版初披露
●『雪之丞変化』（1963年／監督：市川崑）※４K修復版
●『犬神家の一族』（1976年／監督：市川崑）※４K修復版
●『天河伝説殺人事件』（1991年／監督：市川崑）