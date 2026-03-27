◇第98回選抜高校野球大会第9日 準々決勝 智弁学園 ― 花咲徳栄（2026年3月27日 甲子園）

準々決勝の第2試合は、優勝した16年以来10年ぶりの4強を目指す智弁学園（奈良）と花咲徳栄（埼玉）が対戦する。

先発メンバーが発表され、智弁学園は背番号18の左腕・田川璃空（3年）が先発のマウンドに立つ。花巻東（岩手）との1回戦では129球で完封、神村学園（鹿児島）との2回戦では延長10回143球で1失点完投した左腕エース杉本真滉（3年）は控えに回った。

小坂将商監督は「杉本の次に調子良いのが田川なので。公式戦初になると思いますけど、期待して送りたい。逃げないところが良いところ。甲子園なんで固さは出ると思いますが、楽しんでいこうと言いました」と説明。「継投はタイミング見ながら。杉本の投入？あります。田川には最初から飛ばしていってもらって、後ろに高井や杉本、水口もいますから。タイミングだけ間違えないように」と話した。

一方の花咲徳栄は背番号10の左腕・古賀夏音樹（2年）が先発する。今大会は2回戦の日本文理（新潟）戦で2番手として登板し、1回を無失点に抑えた。東洋大姫路（兵庫）との1回戦は132球で2失点完投勝利、2回戦は7回1安打無失点だったプロ注目右腕の黒川凌大（3年）はベンチスタートとなった。

岩井隆監督は継投で黒川投入はあるか？と問われ「当然、入っております」とコメント。「何とか7、8回ぐらいまで黒川以外が放ってくれて、後ろ黒川というのが。球数制限とかもありますし。最後まで考えるのであれば、そのぐらいの感じがいいかなとは思っている」と語った。