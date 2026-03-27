小泉進次郎防衛相は25日に開かれた参院予算委員会において、れいわ新選組の奥田ふみよ共同代表の発言の中で、怒りをにじませる場面があった。

奥田氏は、物価高に苦しむ国民の現状を訴える中で「先進国で最も経済衰退しているのが日本だ。減税政策が本当に生ぬるく、しょぼいです」と発言。さらに、「人殺しの武器を作ったり買ったりするために、これから10年先まで、防衛特別所得税は即決。なぜ増税策はスピーディーに決めるんですか」などと述べ、政府の経済政策をばっさり斬った。

そして、「法人税を（政権は）何回減税しましたか」と、片山さつき財務相にかみついたところで、小泉氏が答弁に立ち「先ほど防衛の関係で、『人殺し』という言葉がありましたが、その言葉は看過できません」と割って入り、「日本を守っている自衛隊、そして防衛力を整えることは、地域の平和と安全を守るためにやっております。そういうことに対して、ただいまの発言は、防衛大臣として看過するわけにはいきません」と憤怒した。

小泉氏の主張に議場からは、与党席を中心に賛同の声が上がったが、奥田氏は小泉氏の指摘をスルー。小泉氏が大臣として質問者に怒りをぶつけるのはまれなようだ。この日、奥田氏の質疑時間は10分間だったが、3回にわたり与党と野党の理事が藤川政人予算委員長のもとに歩み寄って協議。その都度、藤川氏が「不適切な言辞があるとのご指摘があった。委員長と致しましては後刻、理事会で速記録を調査の上、適切な処置をとることといたします」と奥田氏に警告していた。

SNSポストもたびたびニュースに

政治家といえば、歯に衣着せぬ物言いがトレードマークでもあるが、奥田氏の話題はSNS上でもポストされ、ニュース化されて話題となる。

先月、れいわ新選組の大石晃子共同代表が自身のX（旧Twitter）を更新。その日の参院本会議での奥田氏の代表質問の原稿をめぐり、「『不穏当な発言があれば質疑中にストップさせる』と国対に伝えられました」として、「発言抑制は危険」などと主張。参院本会議では、関口昌一議長が奥田氏の発言について「速記録を調査の上、発言中に不穏当な言辞がありますれば、議長において適切に措置いたしたいと存じます」と受けた指示に触れ、「これまでも本会議登壇のみならず予算委員会などでも理事会から同様の圧力がかけられ、れいわは毅然と対応してきました」と訴えた。

また、昨年12月の予算委員会では質問に立ち、約5分間の持ち時間の多くを主張に使い、ほとんど質問を行わずに終了するひと幕があった。

その答弁の中で奥田氏は高市早苗首相に、「子どもたちを絶対に戦争に行かせない、そして絶対に戦争に巻き込ませない、今ここで約束してください」と迫り、高市首相は「大切な子どもさんの命を守るために私は戦います」と宣言。これに奥田氏は、「総理は戦うとおっしゃった。でも、複数の自民党議員が『国民が血を流す覚悟』と言っている。本当に戦争に巻き込まれたとき、最前線に行くのは誰なんですか？高市総理率いる自民党なんですか？」などと詰め寄り、「戦争に巻き込まれたときいったい誰に血を流させる覚悟なのか、お答えください」と問いただした。だが、この日の質疑に対して、藤川委員長は「奥田君の発言中に不適切な言辞があるとの指摘があった」と告げ、「適当な処置を取る」とイエローカードを突きつけた。

冒頭の予算委員会では、ガソリン価格の高騰に「戦後最悪の国民生活の緊急事態」と高市政権をまくし立てたが、議場からの恒例の拍手は起こらず、静まり返り異様な光景が広がった。戦争への発言ともなるとヒートアップしてしまうようだが、国会議員として質疑の質を上げるべきではないだろうか。