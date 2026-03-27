家中のボールペン100均のに変えるわ…誰しもやらかす”大惨事”を防げる！優秀文具

セリアで見つけたロック機能付きボールペンが、想像以上に優秀でした！挟むだけでノックを防ぎ、バッグやポケットの中でのインク漏れ事故をしっかり回避。ノートはもちろん布にも対応する使い勝手の良さで、日常の“やらかし”を防ぐ頼れる文房具です。もう家中のボールペンをこれに変えたくなるほど大ファンになりました♡

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商品情報

商品名：誤ノック防止 ゲルインクボールペン

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：縦141mm×直径11mm

ボール径（約）：0.5mm

販売ショップ：セリア

JANコード：4954939032990

あの大惨事を防げる！セリアの優秀な文房具をチェック

先日、セリアの文具売り場で見つけた『誤ノック防止 ゲルインクボールペン』。

これが思わず家中のペンをこれに替えたくなるほど優秀だったのでご紹介します。

ボールペンといえば、バッグやポケットの中で勝手にノックされてしまい、インクが漏れて大惨事…という経験、誰しも一度はあるのではないでしょうか。

そんなあるあるをしっかり防いでくれるのが、このアイテムです。

このボールペンの最大の特徴は、クリップ部分にあります。

ノートやポケットなど、何かに挟むと軸についているボタンが押され、自動的にロックがかかる仕組み。

この状態になるとノックができなくなるため、意図せずペン先が出てしまうのを防げるのです。シンプルながら、とても実用的な工夫ですよね。

家中のボールペンをこれにしたい！セリアの『誤ノック防止 ゲルインクボールペン』

ボール径は約0.5mm。黒色の水性インクです。

そして、ノートの表紙に挟むとしっかりロックが機能します。

試しに布にも挟んでみました。

「やわらかい素材だとさすがに難しいかな？」と思っていたのですが、これがしっかりロックされてくれて感動。

バッグの内ポケットや洋服のポケットなど、さまざまなシーンで安心して使えそうです。

今回はセリアの『誤ノック防止 ゲルインクボールペン』をご紹介しました。

日常のちょっとしたストレスや不安を減らしてくれる、こういう気の利いた文具は本当にありがたいもの。

見た目は普通のボールペンなのに、しっかりとやらかしを防いでくれる頼もしさがあります。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。