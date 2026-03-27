100均で200円だけど買いでした♡大容量×高コスパ！値上げの時代にうれしい消耗品

排水口のネットって毎日使うものだから、頻繁に補充が必要。その分出費もかさみます…。そんなときに頼りになるのがダイソー！大容量でたっぷり使えるコスパ抜群の商品があります♡細かいゴミまでキャッチするストッキングタイプで、1枚あたりが安いので気兼ねなく交換できます。まとめてストックしておきたい方にもおすすめです！

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商品情報

商品名：水切りネット（ストッキング、細型、100枚）

価格：￥220（税込）

サイズ（約）：22cm×22cm（伸張時）

内容量：100枚入

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480314259

100枚入りでこの価格！ダイソーの『水切りネット（ストッキング、細型、100枚）』

ダイソーのキッチン消耗品売り場を覗くと、100枚入りの大容量タイプの水切りネットが並んでいました。

ダイソーの公式サイトを見ると、100円商品だと大体45枚入りくらいが多い印象。それに対してこちらは200円商品ではありますが、100枚入り。

内容量と価格を比較すると、ちょっぴりお得な商品だと分かり、即カゴINしました！このご時世、消耗品を少しでも安く、まとめて用意できるのはありがたいところです。

細かいゴミまで逃さずキャッチ！ストッキングタイプでしっかり受け止める！

目の細かいストッキングタイプで、目皿だけだと流れてしまうような小さなゴミも、このネットがしっかりキャッチしてくれます。

使用可能なのは、細型で深さのある排水口バスケットがあるタイプ。バスケットにネットを入れて、外側に折り返してセットします。

伸縮性のある素材で、ぴたっと収まりやすいので、取り付けもスムーズです。

掃除に使ってそのままセット！ムダなく使えるちょい技！

水切りネットの使い方でちょっと便利なライフハックもご紹介します。何かというと、ネットを取り付ける前に、たわし代わりにしてシンクを軽くこする、という使い方。

ネットを取り替えるたびにこまめに掃除することで、汚れがたまる前にさっと落とせます。あとはそのまま排水口にセットするだけ。

元々ゴミを受けるものなので、先に掃除に使っても無駄がありません。掃除用スポンジを別で洗う手間も省けて一石二鳥です。

掃除や後片付けを少しでもラクに、手間を減らしたいなら、ぜひ試してみて♪

今回は、ダイソーの『水切りネット（ストッキング、細型、100枚）』をご紹介しました。消耗品なので、安く手に入るのは助かります。こういうアイテムこそ家計の強い味方だと感じます。

本来の用途にはもちろん、排水口周りのお手入れにも使えて、内容量以上に高コスパです。ぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。