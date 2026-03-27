ただ者じゃなかった…！一瞬で簡単・華やか！手書き派さんに激推ししたい100均文具

今回ダイソーで見つけたカラーペンは、手書き派にぜひおすすめしたい新感覚文具。見た目はペンでも、使い方はまるでロールスタンプのように使えて、ノートや手帳にサッと引くだけで簡単に華やかな装飾が可能です。忙しい毎日でも手書きページを手軽に彩れる便利アイテムですよ。それでは早速見ていきましょう♪

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商品情報

商品名：ローラー付きカラーペン（点線、波線、3本）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：1.5cm×13.4cm×1.2cm

内容量：3本

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480863351

手書き派必見！ダイソーのアイデア文具をチェック

ダイソーの文具コーナーで、「これ、ただのペンじゃない…！」と驚かされたアイテムがあります。

手書き派さんにおすすめしたい、ノートや手帳を一瞬で華やかにできるアイデア商品です。

今回ご紹介するのは、その名も『ローラー付きカラーペン（点線、波線、3本）』。

見た目は普通のペンですが、先端がローラーになっているんです。

ダイソーの『ローラー付きカラーペン（点線、波線、3本）』を使ってみた！

使い方はさながらロールスタンプ。実際に使ってみると、ペン感覚でサッと引くだけで、簡単に装飾が完了します。

手帳やノートの余白にちょっとした模様やラインを加えるだけで、ページがぐっと華やかに。

忙しい日でも、手書きの楽しさを損なわずにデコレーションできるのは大きな魅力です。

ただし、使い方には少しコツがあります。筆者が不器用なのもあるかもしれませんが、最初は線が曲がりやすく感じました。

そこでおすすめなのが、ノートの向きを回転させ、常に上から下にペンを走らせる方法です。

こうすることで、真っすぐラインが引けるようになりました。一度練習してコツを掴めば、ページ全体のデコレーションがぐっと楽しくなります。

短時間でノートや手帳をかわいく整えられるのは、手書き派にとって嬉しいポイントです。

今回はダイソーの『ローラー付きカラーペン（点線、波線、3本）』をご紹介しました。

ちょっとした遊び心を加えながら日々の記録を楽しく彩ってくれるアイテム。手書き派の方必見のアイデア文具です。

気になった方はぜひ、ダイソーの文具売り場でチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。