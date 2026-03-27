バズらないのが謎…！ただ可愛いだけじゃない♡家族分も買い足したくなる100均キーホルダー
商品情報
商品名：反射キーホルダー クロミ
価格：￥110（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4573630331135
可愛いのにしっかり役立つ！ダイソーの『反射キーホルダー クロミ』
夜道で役立つ反射キーホルダーって、どうしても実用性重視のデザインが多い印象。バッグに付けると少し浮いてしまうこともありますよね。
そんな中、ダイソーのキャラクターグッズ売り場で、クロミデザインの反射キーホルダーを発見！いかにも反射キーホルダー…という見た目ではなく、チャーム感覚で使える可愛いデザインです。
光を当てるとラメみたいに輝く！ぴかっと反射して暗闇でも安心！
ライトを当ててみると、ぴかっと反射します。光の粒が集まったようなラメ感のある光り方で、暗闇の中でもしっかり存在を知らせてくれます。
クロミの顔や頭巾の部分は反射しない仕様。最初は目立ちにくいかも？と思ったのですが、心配はいりませんでした。
反射部分の輝きが強く、キーホルダー自体も大きめ。しっかり視認できるサイズ感で実用的です。
裏面ポケット付きで名前を書ける工夫も◎
裏面にはポケットがあり、中には台紙が入っています。ここに名前などを書いておけるので、持ち物の目印としても使えます。
ボールチェーン付きなので、そのままバッグに取り付け可能。普段使いのバッグにさっと付けておけます。
ゴールドのボールチェーンもアクセントで、見た目はあくまでチャームのような雰囲気。それでいて、しっかり役割を果たしてくれるのが嬉しいところです。
今回は、ダイソーの『反射キーホルダー クロミ』をご紹介しました。いかにもな反射アイテムに見えないので、普段使いに取り入れやすいのも魅力。
クロミのほか、キティやマイメロなどの展開もあるので、家族で揃えて使うのもよさそうです。バズるのも時間の問題のような気がするので、筆者は今のうちに確保しておこうと思います！
気になる方は、ぜひダイソーでチェックしてみてください♪
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。