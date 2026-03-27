バズらないのが謎…！ただ可愛いだけじゃない♡家族分も買い足したくなる100均キーホルダー

夜道で使う反射アイテム、どうしても見た目がシンプルすぎて選びにくいと感じることはありませんか？ダイソーには、見た目にもこだわったタイプがそろっています。チャーム感覚で使える可愛い見た目で、バッグに付けたままでも違和感なし。さりげなく取り入れながら安全面もカバーできるスグレモノです♡

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商品情報

商品名：反射キーホルダー クロミ

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4573630331135

可愛いのにしっかり役立つ！ダイソーの『反射キーホルダー クロミ』

夜道で役立つ反射キーホルダーって、どうしても実用性重視のデザインが多い印象。バッグに付けると少し浮いてしまうこともありますよね。

そんな中、ダイソーのキャラクターグッズ売り場で、クロミデザインの反射キーホルダーを発見！いかにも反射キーホルダー…という見た目ではなく、チャーム感覚で使える可愛いデザインです。

光を当てるとラメみたいに輝く！ぴかっと反射して暗闇でも安心！

ライトを当ててみると、ぴかっと反射します。光の粒が集まったようなラメ感のある光り方で、暗闇の中でもしっかり存在を知らせてくれます。

クロミの顔や頭巾の部分は反射しない仕様。最初は目立ちにくいかも？と思ったのですが、心配はいりませんでした。

反射部分の輝きが強く、キーホルダー自体も大きめ。しっかり視認できるサイズ感で実用的です。

裏面ポケット付きで名前を書ける工夫も◎

裏面にはポケットがあり、中には台紙が入っています。ここに名前などを書いておけるので、持ち物の目印としても使えます。

ボールチェーン付きなので、そのままバッグに取り付け可能。普段使いのバッグにさっと付けておけます。

ゴールドのボールチェーンもアクセントで、見た目はあくまでチャームのような雰囲気。それでいて、しっかり役割を果たしてくれるのが嬉しいところです。

今回は、ダイソーの『反射キーホルダー クロミ』をご紹介しました。いかにもな反射アイテムに見えないので、普段使いに取り入れやすいのも魅力。

クロミのほか、キティやマイメロなどの展開もあるので、家族で揃えて使うのもよさそうです。バズるのも時間の問題のような気がするので、筆者は今のうちに確保しておこうと思います！

気になる方は、ぜひダイソーでチェックしてみてください♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。