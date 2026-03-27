人気ガールズグループ「ＮｉｚｉＵ」のＲＩＭＡ（リマ）の姉で、モデルの中林美和を母に持つｋａｎｏｎが、大学を卒業したことを報告した。

２７日までにインスタグラムで「慶應義塾大学経済学部を卒業しました」と明かし、「１年生の頃から変わらず一緒に過ごしてきた友人たち。好きなことを学び続けられた時間。そして、スペインでの１年間の留学。振り返るとあっという間の４年間でしたが、かけがえのない出会いと経験に恵まれた日々でした」と感謝。

「２歳からインターナショナルスクールに通い始め、大学ではＰＥＡＲＬという国際プログラムに所属し、気づけば英語で学び続けて２０年。日本にいながらもグローバルな環境で学べたことは、自分にとって大きな財産です。そのような環境の中で育て、支え続けてくれた両親に心から感謝しています」と幼少期から国際的な感覚を見つけてきたという。

「これまでお世話になった家族や友人、先生方をはじめ、関わってくださったすべての方々にも、ありがとうの気持ちでいっぱいです これからも自分らしく頑張ります」と伝えた。

この投稿には母の中林が「いいね！」。「ＰＵＦＦＹ」の大貫亜美が「かのんおめでとう」と祝福し、「才色兼備」「立派で素晴らしい」「綺麗すぎる」などの声が寄せられている。

モデルとして活動中のｋａｎｏｎは２０２４年１１月に行われた「第４１回ベストジーニスト２０２４」で次世代部門に選出。中林は２人の息子を持つＺｅｅｂｒａと２３歳で結婚し、４人の子どもの母に。２０年１１月に離婚を発表している。