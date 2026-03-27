◆米大リーグ ドジャース―ダイヤモンドバックス（２６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２６日（日本時間２７日）、山本由伸投手（２７）が先発したシーズン開幕戦の本拠地・ダイヤモンドバックス戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、１回裏先頭の１打席目は右前打を放った。

ダイヤモンドバックスの先発は、ザック・ゲーレン投手（３０）。４年連続で２ケタ勝利を挙げているダイヤモンドバックスのエースで、大谷は試合前の時点でこれまで１２打数３安打の打率２割５分で本塁打、打点なしに抑え込まれていた。初回先頭の１打席目はカウント２―２から甘く入ったナックルカーブを捉えると打球速度１１１・１マイル（約１７８・８キロ）の鋭い当たりで初打席初安打をマークした。シーズンの初打席で安打を放つのは２０年以来６年ぶりだった。

ワールドシリーズ３連覇、４年連続ＭＶＰ、２年ぶり３度目の本塁打王、二刀流のフル回転へ向けて期待のかかるシーズン。これまで１本もない開幕戦の本塁打にも期待が高まっている。

試合前にはキャッチボールをして調整。練習前のクラブハウスでは報道陣に「ムネ打ちました？」と侍ジャパンでともに戦ったホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）の結果を確認。その時点では本塁打を放っていなかったが、気になって仕方ないようだった。さらにナインには腕時計をプレゼント。「Ｈａｐｐｙ ｏｐｅｎｉｎｇ ｄａｙ！ Ｌｅｔ’ｓ ｔｈｒｅｅ−ｐｅａｔ！ Ｓｈｏｈｅｉ Ｏｈｔａｎｉ」（開幕おめでとう！３連覇しよう！ 大谷翔平）とメッセージが添えられていたという。

ＷＢＣでは、４試合に出場して３本塁打を放つなど、１３打数６安打の打率４割６分２厘、７打点、ＯＰＳ１・８４２の成績を残して指名打者部門で大会ベストナインにも選出された大谷。オープン戦では本塁打こそ出なかったが、６試合で１３打数４安打の打率３割８厘、３打点と２２〜２４日（同２３〜２５日）のエンゼルス３連戦では３戦連続安打を放ち、調子は上々だ。

投手としてもチームの５試合目となる３１日（同４月１日）の本拠地・ガーディアンズ戦で先発予定。開幕から二刀流でフル回転するのは、２３年以来３年ぶりだ。まずは打者としてスタートを切った。