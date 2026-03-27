女優井本彩花（22）が26日、インスタグラムを更新。日本大学法学部を卒業したことを報告した。

井本は「日本大学法学部法律学科を卒業しました 活動を始めてからも大学進学すると決めていたので、4年で無事卒業することができて良かったです」と報告し、はかま姿をアップした。

続けて「お仕事と学業の両立は、正直、大変でした！笑 撮影終わって授業行ったり、授業終わったあと撮影だったり… 試験前の勉強やレポートには毎回頭を抱えてました。そんな日々を乗り越えられてきたのは、高校から一緒の友達や、大学で出会った友達、ゼミの先生、そして、事務所のマネージャーさん、家族の支えがあったからです。この4年間でたくさんの方々にお世話になりました 感謝の気持ちでいっぱいです」と大学生生活を振り返った。

また「16年間の学生生活に終止符を。同じ卒業を迎えた皆さんもおめでとうございました」と祝福し「来年度から正式に社会人です。4月から新たなスタートが始まる皆様、前を向いて、共にスタートしましょ！これから、より一層、輝けるように井本彩花をよろしくお願いします」と呼びかけた。

この投稿にフォロワーからは「おめでとうございます 袴姿素敵です」「大学とお仕事の両立、ましてや法学部ともなると本当に大変だったと思います」「卒業おめでとうございます 可愛い」とコメントが寄せられている。

井本はテレビ朝日系で21年9月から放送された「仮面ライダーリバイス」でヒロイン五十嵐さくらを演じた。