大谷翔平が開幕戦第1打席で安打をマーク　山本由伸も初回無失点上々の立ち上がり

◆ロサンゼルス・ドジャース−アリゾナ・ダイヤモンドバックス 26日（日本時間27日午前9時30分試合開始、ユニクロフィールド・アット・ドジャースタジアム）

ドジャースの2026年レギュラーシーズン開幕戦が26日、本拠地にダイヤモンドバックスを迎えて行われ、大谷翔平選手（31）が「1番DH」、山本由伸投手（27）が2年連続の開幕投手として先発出場した。

大谷は昨季レギュラーシーズン、打率.282、本塁打55本、打点102、OPS1.014の成績。投手としても2年ぶりに復活を果たし1勝（1敗）を挙げ、3年連続4度目のMVPに輝いた。今年3月のWBCでは打率.462、3本塁打、7打点、OPS1.842の好成績を挙げて指名打者としてベストナインに選ばれた。

山本は昨季12勝8敗、防御率2.49。ブルージェイズとのワールドシリーズでは先発・リリーフを獅子奮迅の活躍で3勝を挙げドジャースの2年連続Vに大きく貢献し、MVPに選ばれた。3月のWBCでは2試合を投げて1勝をマークしている。

一方のダイヤモンドバックスは昨季13勝15敗、防御率4.83のギャレン投手が先発した。

山本は1回表、ヒットで走者を出しながらも無失点に抑え、上々の立ち上がり。

大谷は1回裏の第1打席、カウント2−2で5球目の真ん中低めナックルカーブを捉え、鋭い当たりでライト前に運び、2026年レギュラーシーズン初安打をマークした。