宝酒造、「タンチュー」をリニューアル　「極上宝ハイボール」として発売

宝酒造株式会社は、「極上〈宝焼酎〉の炭酸割りタンチュー」の名称とパッケージデザインをリニューアルし、「極上宝ハイボール」として2026年4月7日（火）から全国で販売する。

「極上宝ハイボール」は、焼酎と炭酸だけで仕上げた甘くないシンプルな味わいが特徴。今回のリニューアルでは、その魅力をよりわかりやすく伝えるため、名称とパッケージデザインを見直した。なお、味わいに変更はない。

パッケージでは、ブランドロゴを大きく配置し、「強炭酸プレーン」を赤いリボンで強調。「どんな料理にも合う」「焼酎と炭酸だけ」という商品の特長をシンプルに表現している。

同社は、今回のリニューアルを通じて、甲類焼酎市場の活性化に努めたいとしている。

〈商品概要〉

・商品名

極上宝ハイボール7%350ml缶

・品目

焼酎甲類（発泡性）

・アルコール分

7％

・純アルコール量

1本あたり20グラム

・容量、容器

350ml／アルミニウム缶

・梱包

24本段ボール箱入

・参考小売価格（消費税抜き）

141円

・発売地域

全国

・発売日

2026年4月7日（火）