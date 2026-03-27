宝酒造、「タンチュー」をリニューアル 「極上宝ハイボール」として発売
宝酒造株式会社は、「極上〈宝焼酎〉の炭酸割りタンチュー」の名称とパッケージデザインをリニューアルし、「極上宝ハイボール」として2026年4月7日（火）から全国で販売する。
「極上宝ハイボール」は、焼酎と炭酸だけで仕上げた甘くないシンプルな味わいが特徴。今回のリニューアルでは、その魅力をよりわかりやすく伝えるため、名称とパッケージデザインを見直した。なお、味わいに変更はない。
パッケージでは、ブランドロゴを大きく配置し、「強炭酸プレーン」を赤いリボンで強調。「どんな料理にも合う」「焼酎と炭酸だけ」という商品の特長をシンプルに表現している。
同社は、今回のリニューアルを通じて、甲類焼酎市場の活性化に努めたいとしている。〈商品概要〉
・商品名
極上宝ハイボール7%350ml缶
・品目
焼酎甲類（発泡性）
・アルコール分
7％
・純アルコール量
1本あたり20グラム
・容量、容器
350ml／アルミニウム缶
・梱包
24本段ボール箱入
・参考小売価格（消費税抜き）
141円
・発売地域
全国
・発売日
2026年4月7日（火）