“風呂の日”を前にした3月25日（水）、タレントの清水みさとさんがポカリスエット「ポカリお風呂プロジェクト」本格始動発表会に出席。そのスペシャルサポーターの就任式も都内で開催されました。

2026年は「026（お風呂）」にちなみ、1000年に1度の“お風呂の年”として注目が高まっている節目の年。「ポカリお風呂プロジェクト」はその機運を盛り上げながら、温浴の魅力と健康行動を社会に広げていくことを目指すものであり、清水さんがスペシャルサポーターに就任しました。

登壇した清水さんは、「寝ている時以外、ほとんどお風呂かサウナにいるんじゃないかっていうくらい馴染みがある場所なので、緊張よりほっとします（笑）」と笑顔であいさつ。同プロジェクトのスペシャルサポーター就任については、「すっごくうれしいです！ お風呂もサウナも大好きで、この2026年の1000年に1度の大プロジェクトなので、そこに携わることできてとっても幸せです！」と感激しながらコメントしました。

このポカリスエットによる「ポカリお風呂プロジェクト」は、千年に一度の2026年の「026（お風呂）の年」という特別な1年を、毎月26日（風呂の日）を合図に、ポカリスエットがいつものお風呂時間がちょっと楽しくなるような数々の仕掛けで彩っていくというもの。

具体的には、温浴施設と協力して実施するポカリスエットの飲用体験づくりや、SNSでも共感や楽しさが広がる取り組みをお届け。また、施設で出会える清水みさとさんのポスターや、入浴時の水分・電解質補給のポイントを紹介した描きおろし漫画ポスターも掲出するなど、楽しいお風呂時間の水分・電解質補給として「風呂だ！ポカリだ！」が自然に思い浮かぶような体験を提案することで「お風呂の年」を盛り上げていきます。

同イベントで自ら温浴施設スタッフへポカリスエット缶を手渡すなど、スペシャルサポーターとしての職務を全うする清水さんは、「お風呂は本当に日本の宝みたいな文化ですし、本当に気持ちよくて心も体も元気になるものだと思っています。今回このポカリスエットを通してお風呂が好きな方もまだそんなに銭湯などに行ったことないという方も、ぜひこの機会に2026年、お風呂を楽しんでいただきたいなと思います！」と熱くアピールしました。なお、2026年3月26日（風呂の日）を皮切りに、毎月26日に全国の温浴施設でポカリスエット缶の提供を実施（3月から11月まで）。約10万人への飲用体験の提供が予定されています。

(執筆者: ときたたかし)