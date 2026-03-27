シリーズ累計500万部突破の大人気絵本「パンどろぼう」のかわいくて、ちょっとシュールな世界をまるごと体験できるイベント「パンどろぼうひろば」が4月5日までASOBUILD YOKOHAMA COASTにて開催中です。

イベントオリジナルイラストのパンどろぼうたちがたっぷり！のこのイベント。井寄優さんと共に見どころをお届けします。

パンどろぼうまみれになれるパン形のプール、迫力満点の特大パンタワーはシャッターが止まらない可愛さ！ふわふわです。

フォトスポットも満載で、どこを見てもかわいすぎる空間。

めくれる巨大絵本や、転がせるおにぎりぼうやなど、動かして楽しめる展示物も満載です。

パンどろぼうの物語が楽しめる読み聞かせコーナーには、歴代の絵本や映像が流れているので、世界観にどっぷり浸れます。パンどろぼうのストーリーを実は知らなかった！という方にもオススメです。

お楽しみは、数々のかわいくておいしいフードたちを味わえる「パンまつりひろば」。「もりのパンやのしょくパン 490円（税込）」や、「コッコのうえんのフルーツ入りスカッシュ 890円（税込）」などバラエティ豊か。各種パン・おにぎりの包装に、「パンどろぼうひろば はってはがせるステッカー（全11種）」が貼り付けてあり、食べた後ははがして好きな場所に貼れるのも嬉しい限り。

ごはんにおやつに、パンどろぼうの世界を美味しく満喫しちゃいましょう。

そのほかにもクレーンゲームやグッズショップなど、ファンにはたまらない企画がたっぷりなのでぜひ遊びに行ってみて！

モデル：井寄優

撮影：LOVE YOU