◇ナ・リーグ ドジャース─ダイヤモンドバックス（2026年3月26日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が26日（日本時間27日）、本拠でのダイヤモンドバックスとの今季開幕戦に「1番・DH」で先発出場。開幕戦でいきなり第1打席から快音を響かせ右前打を放った。

初回の第1打席は相手先発で4年連続開幕投手を務めたギャレンと対戦。直球で内角攻めにあったが、最後は2ボール2ストライクからの5球目、真ん中付近に来たナックルカーブを完璧に捉え、右前に運んだ。

この日は開幕戦とあり、オープニングセレモニーも実施され、昨季ワールドシリーズを連覇したドジャースナインは胸のナイキのロゴ、帽子のつばなどが金色であしらわれた「金色ユニホーム」を着用。試合前にはロハスとフリーマンがトロフィーを持ってグラウンドを一周し盛り上げた。

大谷は今春、第6回WBCに侍ジャパンとして出場し、4試合で13打数6安打、打率・462、大会最多タイの3本塁打、7打点を記録。オープン戦は打者としては5試合で13打数4安打、3打点だった。