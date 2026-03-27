フジ『サン！シャイン』終了 1年の歴史に幕 谷原章介が感謝と思い「テレビはもっともっと面白くできる」
朝のニュース情報番組『サン！シャイン』（月〜金 前8：14〜9：50）が、27日に放送。この日の放送をもって、約1年におよぶ歴史に幕を閉じた。メインキャスターの谷原章介が、最後にあいさつした。
【写真】オズワルド伊藤と初タッグ！ “日曜”朝の顔となった谷原章介
この日の放送には、金曜スペシャルキャスターのカズレーザーのほかにも、火曜・水曜を担当する武田鉄矢、木曜を担当する杉村太蔵も途中から合流。「みんなで話したいこと」をテーマに、それぞれが伝えたいことを話していった。
エンディングでは、谷原が「『めざまし8』から、朝のこの5年間、みなさんの時間をご一緒できて、本当に幸せでした！気がつけば、人生の10分の1の時間になりまして。この5年間、テレビの環境は本当に大きく変化をしましたけども、でもSNSだったり、新聞・ラジオといういろいろなメディアがある中、まだまだテレビの意義はあると思っています。そして、テレビはもっともっと面白くできると信じております」と力強く呼びかけた。
その上で「僕自身、4月から『SUNDAYブレイク.』を担当させていただきまして、平日の朝から週末の朝になります。どうか、よろしくお願いいたします。そして、本当にありがとうございました」と思いを伝えた。
カズレーザーは「私もけっこう長い間、フジテレビの朝、出させていただいたんですけど、来週からしばらく早起きしなくなる生活というのが、深酒ができるので、ありがたいです」とニヤリ。杉村が「ありがとうございました！また、使ってください」と笑わせつつ、武田は「テレビを持っているだけで幸せだという、昭和の一時代がありました。生涯忘れません。テレビには恩返しをしたいと思っております」と呼びかけた。
佐々木恭子アナも「本当にすばらしい出演者のみなさん、スタッフのみなさん、そして見てくださるみなさんのおかげで、毎日、ここのスタジオに来て、ニュースをできるのが本当に幸せでした」としみじみ。最後は、谷原が「1年間という短い間でしたけど、本当にお世話になりました。そして（スタジオに集まったアナウンサーたちを見渡しながら）みなさん！ありがとうございました」と締めくくった。
同番組は、前番組の『めざまし8』に続き、谷原がメインキャスターを務める形で2025年3月3日にスタート。谷原のほか、武田鉄矢、カズレーザー（メイプル超合金）、杉村太蔵がスペシャルキャスターとして出演していた。4月からは、後枠に新たな番組を設けることはせず、現在放送中の『めざましテレビ』（月〜金 前5：25）と『ノンストップ！』（月〜金 前9：50）の放送時間を拡大する。
【写真】オズワルド伊藤と初タッグ！ “日曜”朝の顔となった谷原章介
この日の放送には、金曜スペシャルキャスターのカズレーザーのほかにも、火曜・水曜を担当する武田鉄矢、木曜を担当する杉村太蔵も途中から合流。「みんなで話したいこと」をテーマに、それぞれが伝えたいことを話していった。
その上で「僕自身、4月から『SUNDAYブレイク.』を担当させていただきまして、平日の朝から週末の朝になります。どうか、よろしくお願いいたします。そして、本当にありがとうございました」と思いを伝えた。
カズレーザーは「私もけっこう長い間、フジテレビの朝、出させていただいたんですけど、来週からしばらく早起きしなくなる生活というのが、深酒ができるので、ありがたいです」とニヤリ。杉村が「ありがとうございました！また、使ってください」と笑わせつつ、武田は「テレビを持っているだけで幸せだという、昭和の一時代がありました。生涯忘れません。テレビには恩返しをしたいと思っております」と呼びかけた。
佐々木恭子アナも「本当にすばらしい出演者のみなさん、スタッフのみなさん、そして見てくださるみなさんのおかげで、毎日、ここのスタジオに来て、ニュースをできるのが本当に幸せでした」としみじみ。最後は、谷原が「1年間という短い間でしたけど、本当にお世話になりました。そして（スタジオに集まったアナウンサーたちを見渡しながら）みなさん！ありがとうございました」と締めくくった。
同番組は、前番組の『めざまし8』に続き、谷原がメインキャスターを務める形で2025年3月3日にスタート。谷原のほか、武田鉄矢、カズレーザー（メイプル超合金）、杉村太蔵がスペシャルキャスターとして出演していた。4月からは、後枠に新たな番組を設けることはせず、現在放送中の『めざましテレビ』（月〜金 前5：25）と『ノンストップ！』（月〜金 前9：50）の放送時間を拡大する。