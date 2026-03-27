『僕のヒーローアカデミア』の飯田天哉を演じてほしい俳優ランキング！ 2位「鈴木亮平」を抑えた1位は？
主人公・デクの同級生でヒーロー一家に生まれたエリート・飯田天哉（いいだてんや）。品行方正で堅物な学級委員長ですが、真面目過ぎて空回りする様子や葛藤を経て“真のヒーロー”へと劇的に成長していく姿が愛されています。
All About ニュース編集部は2月9〜11日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に『僕のヒーローアカデミア』に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から、『僕のヒーローアカデミア』の飯田天哉を演じてほしい俳優ランキングを紹介します！
【6位までの全ランキング結果を見る】
2位は、鈴木亮平さん。2026年夏に劇場版の新作が公開予定の大ヒット作『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』シリーズでは、救命救急チーム「TOKYO MER」のチーフドクター・喜多見幸太を演じ、2018年のNHK大河ドラマ『西郷どん』では西郷隆盛（吉之助）を演じるなど、圧倒的なリーダーシップを発揮する熱血漢な役柄を数多く演じています。
回答者からは、「驚異的なスピードで走る感じ」（50代男性／愛知県）、「生真面目で熱血漢、そして体格の良さを求められるリーダーシップのある役に適任なため」（40代男性／群馬県）、「生真面目な委員長としての風格と、筋肉質な体格。彼の真摯で熱い演技は、飯田の律儀さとリーダーシップを表現するのに最適です」（20代男性／北海道）、「真面目で熱血漢、体格も良く委員長然としたイメージに合致するから」（20代女性／長崎県）などの声がありました。
1位は、中川大志さん。3月に新作が公開される漫画原作の実写化作品『ゴールデンカムイ』シリーズでは、原作屈指の人気キャラクター・鯉登音之進（こいとおとのしん）を演じ、再現度の高さと迫真のアクションシーンが注目を集めています。端正なルックスでコミカルな三枚目役もこなし、auのCMシリーズでは細杉卓（こますぎすぐる）役で強烈なインパクトを残しています。
回答者からは、「責任感は強いが、たまに抜けている姿が似合うと思う。また、飯田くんのふとしたカッコ良さを中川大志のビジュアルは適していると思った」（20代女性／福島県）、「まじめで誠実な雰囲気があって、飯田のリーダーシップをしっかり表現できそう。スーツヒーロー感も似合う」（30代女性／秋田県）、「清純派イケメンな感じや、スタイルの良さがピッタリ」（30代男性／東京都）、「auのCMでメガネをかけた姿が飯田くんみたいだと思っていたから」（30代女性／大阪府）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:福島 ゆき)
All About ニュース編集部は2月9〜11日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に『僕のヒーローアカデミア』に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から、『僕のヒーローアカデミア』の飯田天哉を演じてほしい俳優ランキングを紹介します！
2位：鈴木亮平／30票
2位は、鈴木亮平さん。2026年夏に劇場版の新作が公開予定の大ヒット作『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』シリーズでは、救命救急チーム「TOKYO MER」のチーフドクター・喜多見幸太を演じ、2018年のNHK大河ドラマ『西郷どん』では西郷隆盛（吉之助）を演じるなど、圧倒的なリーダーシップを発揮する熱血漢な役柄を数多く演じています。
回答者からは、「驚異的なスピードで走る感じ」（50代男性／愛知県）、「生真面目で熱血漢、そして体格の良さを求められるリーダーシップのある役に適任なため」（40代男性／群馬県）、「生真面目な委員長としての風格と、筋肉質な体格。彼の真摯で熱い演技は、飯田の律儀さとリーダーシップを表現するのに最適です」（20代男性／北海道）、「真面目で熱血漢、体格も良く委員長然としたイメージに合致するから」（20代女性／長崎県）などの声がありました。
1位：中川大志／57票
1位は、中川大志さん。3月に新作が公開される漫画原作の実写化作品『ゴールデンカムイ』シリーズでは、原作屈指の人気キャラクター・鯉登音之進（こいとおとのしん）を演じ、再現度の高さと迫真のアクションシーンが注目を集めています。端正なルックスでコミカルな三枚目役もこなし、auのCMシリーズでは細杉卓（こますぎすぐる）役で強烈なインパクトを残しています。
回答者からは、「責任感は強いが、たまに抜けている姿が似合うと思う。また、飯田くんのふとしたカッコ良さを中川大志のビジュアルは適していると思った」（20代女性／福島県）、「まじめで誠実な雰囲気があって、飯田のリーダーシップをしっかり表現できそう。スーツヒーロー感も似合う」（30代女性／秋田県）、「清純派イケメンな感じや、スタイルの良さがピッタリ」（30代男性／東京都）、「auのCMでメガネをかけた姿が飯田くんみたいだと思っていたから」（30代女性／大阪府）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:福島 ゆき)