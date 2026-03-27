普通免許で運転できる本格派のキャンピングカー

日本最大のキャンピングカーの展示会である「ジャパンキャンピングカーショー2026」が、2026年1月30日〜2月2日の期間、千葉県千葉市にある幕張メッセで開催されました。



今回は、普通免許を持つ人なら誰でも運転可能で、トラックやSUV好きの心も掴むワイルドなビジュアルのキャンピングカー「EXPEDITION STRIKER（エクスペディション ストライカー）」を紹介します。

EXPEDITION STRIKERは、キャブコン専門のビルダー「日本特殊ボディー」が手掛けるトラックベースのキャンピングカーです。

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直線を強調したスクエアなスタイリングやボディ下部をブラック仕上げにすることなどで、ワイルドな雰囲気に仕上げられています。

さらに同車の大きな特徴として、国産キャンピングカーでは珍しい、悪路走破性と快適な居住性を高次元で融合した、オフロード系キャンピングカーであることです。

まずキャブコンについて簡単に説明しましょう。キャブコンとは「キャビンコンバージョン」の略であり、キャンピングカーの種類のひとつです。主に小型トラックをベースに、荷台のあるスペースに専用のシェル（居住部）を架装したものとなります。

ビルダーが専用にシェルを設計するので、車内空間にゆとりがあり、レイアウトの自由度も高いのが特徴。特に室内高を高くできるので、大人でも背をかがめることなく、楽々と移動できるのも強みです。

オフロード派を名乗るため、ビジュアルもワイルドに仕上げられていますが、最大の特徴はキャブ（運転席エリア）とシェル（居住空間）を敢えて切り離した構造を持つこと。

一般的なキャブコンはキャブとシェルが一体化されていますが、同車は分割構造とすることで、シャシーのねじれを最大限活かし、タイヤの設置性を高め、高い走破性を生み出しています。

そのためシェルにも工夫があり、バンクやスカート、リアバンパーを含め、日本初となるオールアルミ製シェル構造を採用。その結果、従来の同形状のシェルよりも150kgも軽量に仕上げられています。

もちろん、キャブとシェルとのやり取りが可能なように、特殊な構造で接続されているので、一体構造の車両とは使い勝手には変わりありません。

オフロードを意識した同モデルですが、取り回しの良さも自慢のひとつです。それを支える縁の下の力持ちが、いすゞの新たなキャンピングカーベース車「Travio（トラヴィオ）」の存在です。

2024年11月に発表された新型車で、基本構造を共有するのは、俳優の本田翼さんがCMキャラクターを務める「ELF mio（エルフミオ）」。つまり、普通AT限定免許でも運転可能な小型トラックなのです。

もちろん、テーパーサス（コイルスプリングの種類）、リアスタビライザー、ジェネレーターなどをキャンピングカー用に専用開発して搭載。先進安全運転支援機能も備え、快適な乗り心地や優れた走行性能、そして高い安全性能を誇っています。

AT限定を含む普通免許で運転可能な性能は、しっかりと受け継がれており、制限上限となる車両総重量は3.5トン未満を実現。そこでも軽量なオールアルミ製シェルの存在が貢献しています。

取り回しに優れるボディサイズは、全長5010mm×全幅1810mm×全高3010mmとなっており、一般的な駐車場サイズでも、ほぼ収まる大きさで、ショートホイールベースによる小回り性の高さから、街中での取り回しにも優れています。

ちなみに、Travioの基本的な装備としては、トリコットスエードと合成皮革のコンビシート、クローム調パワーウィンドウスイッチとドアハンドル、専用メーターパネル、ピアノブラック仕上げのインストルメントパネル、フルオートエアコン、電動パーキングブレーキなどを全車に標準化。

先進安全運転支援機能は、いすゞ最新世代の内容までとはいかないものの、衝突被害軽減ブレーキ、車線逸脱警報、ふらつき警報、誤発進抑制機能、先行者お知らせ機能、車間距離警報などドライバーをサポートする一通りの機能を押さえています。

パワートレインは、1.9リッター直列4気筒ディーゼルターボエンジンに、6速ATを組み合わせたもの。最高出力120ps、最大トルクが320Nmを発揮。燃費性能も、架装前の状態で10.8km／L（WLTCモード）と実用的な性能を備えており、駆動方式はFRとなります。

6名就寝OK！ 災害対策の認証も獲得！ お値段は…？

車内レイアウトを見ていくと、通常時はシェルの中心にリビングダイニングに相当する4座のテーブル付き対面シートを配置。フロントシートと合わせて、7名の乗車が可能です（フロント3名、後部4名）。

機能面では、シンクや電子レンジ、冷蔵庫付きのキッチン、家庭用エアコン、換気扇、常時後方表示モニター、室内AC100Vコンセント、サブバッテリー、走行充電器、ドアバイザー、アクリル二重窓、カーテンなどを充実した標準装備を誇ります。

シェル内へアクセスするドアは後部に設けられており、電動格納ドアステップが備わる贅沢さ。同時に下部に余計な出っ張りが無いようにするための安全性を重視した設計なのでしょう。

就寝時は、テーブル付き4座シートエリアがフラットベッドに変身。さらにキャブの上部から室内前方にバンクベッドを備えているので、最大6人の就寝ができる設計となっています。

これならば、家族3世代によるキャンプや車中泊旅にも対応できるというわけです。

EXPEDITION STRIKERの内装

2025年には、EXPEDITION STRIKERは業界初の「フェーズフリー認証」を取得。フェーズフリー認証とは、「日常時」と「非常時」の区別(フェーズ)を超えて、いつでも役立つ製品やサービスであることを第三者機関が認める認証制度です。

つまり、日常的に利用するもので、災害対策になるものとして認められたということです。

日常生活で行う、ストックの食料などを入れ替えることで備蓄とする「ローリングストック」と似た考えといえば、分かりやすいかもしれません。

フェーズフリー認証では、悪路走破可能な性能、AT限定免許でも運転可能、充実の電装機能などが評価されたようです。

取り回しも良く室内の広いキャンピングカーで、乗用車で人気のクロスオーバー風デザインなど、多くの魅力に溢れたEXPEDITION STRIKERですが、気になるのは価格でしょう。標準状態で、994万7771円（2026年2月取材時消費税込・以下同）でした。

展示車は、200Ahのリチウムイオン電池、2000Wインバーター、カーナビユニット、FFヒーター、サラウンドアイ、600Wソーラーパネル、外部入力用バッテリー充電器、ETC2.0車載器、地デジアンテナ付きテレビ、外部出力コンセントを備えた状態で、1086万1347円のプライスを掲げていました。

1000万円のキャンピングカーとしては、充実の内容といえるのではないでしょうか。ただ、キャンピングカー業界も物価高の影響に直面しており、今後、値上げが予想されるとのこと。

高価なキャンピングカーですが、長く使え、リセールも悪くないだけに、今が狙い目かもしれませんね。