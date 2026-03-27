3月26日（金）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ

＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？

今日と週末 桜の開花が進みそう

今日も晴れの天気が続き、降水確率は1日を通して0％です。

午後は少し雲がかかる時間もありそうですが、熊本県内は高気圧に覆われているため、安定した天気が続きます。

日中は日差しがたっぷりで洗濯物もよく乾きそうです。

乾燥注意報が県内全域に発表されています。

今日の最高気温は熊本市で23℃の予想で、4月下旬並みの暖かさとなりそうです。阿蘇市乙姫でも20℃、天草市牛深で21℃、人吉市は22℃の予想で、ポカポカ陽気となり桜の開花も進みそうです。

阿蘇市は最低気温0.9℃から最高気温20℃と寒暖差が大きくなるため、服装はうまく調節してください。夜になるとまた気温が下がってきます。

明日土曜日も1日すっきりと晴れて、日中は青空が広がります。日曜日は晴れのち曇りの予想ですが、天気の崩れはなさそうなので、土日ともにお出かけにいい天気となります。

来週は一転して心配な天気

来週月曜日は朝早い時間から雨が降る見込みで、火曜日、水曜日と雨の予想です。

木曜日は曇りの予想で雨は止んできそうです。

雨が降っても暖かい空気が入るため、最高気温は熊本市で20℃ぐらいの日が続くようになりそうです。

明子のささやき

桜の時期に少し冷え込むことを「花冷え」といい、天気がぐずつく時には「花曇り」「桜雨」「花の雨」などの言葉があります。

今日、プロ野球が開幕しますが、ホークスファンの私は、今年の日本シリーズはホークスと広島カープの対戦で、4勝2敗でホークスが日本一になると予想しています。

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熊本県の天気・防災情報 | TBS NEWS DIG

森 明子 熊本市在住

気象予報士（2005年登録）・防災士

＜担当番組＞RKKラジオ

・「とんでるワイド大田黒浩一のきょうも元気！」

・「塚原まきこの福ミミらじお」

・「あっこの天気予報」

熊本に住み、熊本の天気を予報する責任を背負って日々の業務にあたる。だから、どんな時も決しておおげさに表現しない。熊本の天気の特徴をつかむために毎日の気象状況を記録し、天気図を貼り付けた独自の「天気ノート」は20冊を超えた。それでも近年の天気と向き合う時、経験が通用しないことも増えてきたという。