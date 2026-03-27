近藤千尋 （C）ORICON NewS inc.

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　モデルの近藤千尋（36）が、27日放送のTBS系『ラヴィット！』（月〜金　前8：00）に生出演。サンボマスターの生ライブ直後に大号泣した。

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　オープニングテーマの「ヒューマニティ！」をサンボマスターがスタジオで生披露し、「ラヴィット！5周年ウィーク」の最終日を彩ったこの日の放送。さらに番組中盤には、生ライブで「輝きだして走ってく」「花束」の2曲を、スタッフ、出演者が見守るなかで披露した。

　ライブ終わりで、号泣した近藤に、MCの川島が話を振ると「今日で卒業のスタッフさんとかもいらっしゃるので、いつも…私たちの代わりに…リハーサルでビリビリを受けてくれて…」と声にならない声で感謝を絞り出した。

　そして「本当にありがとうございました。新たな門出として最高の日になりました」と感謝した。