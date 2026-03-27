昨年5月26日に撮影されたイランのブシェール原子力発電所の衛星画像/2025 Planet Labs PBC/Handout/Reuters

（CNN）国連の原子力監視機関のトップは26日、イランのブシェール原子力発電所付近で発生したと「報告された」最近の軍事攻撃について「深い懸念」を表明し、稼働中の施設へのいかなる損害も「重大な放射線事故」を引き起こす可能性があると警告した。

国際原子力機関（IAEA）のグロッシ事務局長は、最新の攻撃は24日の夜に行われたと述べた。

ブシェール原子力発電所は稼働中の原発であり、「大量の核物質」を保有しているため、施設への損害は「イラン国内および国外の広範囲に影響を与える重大な放射線事故」につながる可能性があるとグロッシ氏は警告した。

グロッシ氏は、原子力事故のリスクを回避するために「最大限の自制」を改めて要求。IAEAが提唱する「七つの柱」と呼ばれる規定を順守することの重要性を強調した。これらの規定は、武力紛争時における核の安全と保障を確保する目的で設けられている。

イラン原子力庁は24日、現地時間同日夜にブシェール原子力発電所の敷地に飛翔（ひしょう）体が着弾したと発表した。同庁はこの事案を「敵対する米国とイスラエルによる新たな攻撃」と表現した。

CNNは米国防総省とイスラエル軍にコメントを求めている。