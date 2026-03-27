◆フィギュアスケート ▽世界選手権 第２日（２６日、チェコ・プラハ＝Ｏ２アリーナ）

男子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、ミラノ・コルティナ五輪代表の三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）は７１・０５点の２５位。上位２４人で争うフリーへ進めず「五輪の時のように練習では問題なかったが、いざ本番になると、力を発揮できなかった」とコメントした。

冒頭の４回転サルコーで転倒。続くトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）でも着氷が乱れ、最後の４回転トウループでもミスが出た。演技後は落胆の様子で、得点が出ると「落ちた…」と表情がゆがんだ。本番になると力を発揮できない状態と明かし「その理由はまだ分からない。これから、それを見つける必要がある」とした。

２０歳の三浦は今季、五輪に初出場。大舞台では精彩を欠いたが、四大陸選手権を制するなど存在感も発揮した。「今シーズンはいい思い出もたくさんあり、何かしらの成果は得られた。なぜこういうことが起きるのかをしっかり考えたいし、また本来の自分を見せるチャンスがあると思っている」と、大きな経験を糧に来季を見据えた。