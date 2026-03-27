◆米大リーグ ドジャース―ダイヤモンドバックス（２６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ワールドシリーズ３連覇を目指すドジャースの２６年シーズンが開幕し、大谷翔平投手（３１）が「１番・ＤＨ」、山本由伸投手（２７）が２年連続の開幕マウンドに上がった。

ＭＬＢでは、今季から自動ボール・ストライク判定システム（ＡＢＳ）、通称「ロボット審判」が導入され、投手、捕手、打者が球審の判定に対して異議を申し立てることができる。それぞれが投球直後に頭をたたくジェスチャーをすると、機械判定の要求が可能。各チームは毎試合２度の権利を持ち、判定が覆れば回数は減らない。球場のスクリーンにもストライクゾーンと投球の通過場所が映し出され、ファンにも分かりやすい仕組みとなっている。

これまではオールスター戦、オープン戦などで試験的に運用されていたが、今季はポストシーズンでも導入される。２５日（同２６日）に全球団の中で先立って行われたヤンキースとジャイアンツの開幕戦では、４回にヤ軍のカバジェロが初めて「ロボット審判」を使ったチェレンジを要求したが、失敗に終わっていた。

この日のドジャース戦でも初回１死でいきなり「ロボット審判」が発動。ダイヤモンドバックスの２番キャロルに対し、２ストライクからの３球目だった。山本が内角高めに投じた９３・８マイル（約１５１キロ）のカットボールで一度は見逃し三振となったが、キャロルがチャレンジ。実際は高めにわずかに外れており、ボール判定に覆った。それでも、結局５球目のスプリットで山本は左飛に打ち取った。