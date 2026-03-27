ドジャースは２６日（日本時間２７日）に本拠地・ドジャー・スタジアムでダイヤモンドバックスとの開幕戦に臨み、ワールドシリーズ３連覇の偉業へ向けたシーズンがスタートした。「１番・ＤＨ」で先発出場の大谷翔平投手（３１）は完全投打二刀流に復帰するとあって、今年もナ・リーグＭＶＰの最有力候補だ。４年連続、通算５度目となる受賞を狙うとともに、大レジェンドスラッガーの記録に追いつき、追い越すことも視野に入れている――。

開幕当日にＭＬＢが発表した全球団のユニホームの売り上げランキングでは、大谷が３０か月連続となる１位の座をキープ。２位にはドジャースのチームメートで２年連続開幕投手の大任も務めた山本由伸投手（２７）が入った。日本選手のワンツーは史上初だ。

日本マーケットに依存せずとも、両者の存在感は米球界内で際立っている。ドジャー・スタジアムでのゲーム開始直前にビジョンで流れるオープニングムービーで、まず最初に流れるのは大谷の映像。２番手には山本。そしてベッツ、フリーマンとチームの主力選手たちが続いて紹介されていく。実力社会の米球界で国籍、人種の壁を越え、いかに大谷と山本の両者が高く評価されているかが伝わってくる。

大谷は２４日（同２５日）のオープン戦・エンゼルス戦に先発登板し５回途中を４安打３失点。結果だけを見れば凡庸だが、４回終了時点で１１もの三振を奪う投球内容は全米に改めて衝撃を与えた。投手でサイ・ヤング賞級、打者では本塁打王の活躍が期待できるシーズンだけに、史上２人目の４年連続、同２位の通算算５度目となるナ・リーグＭＶＰの最有力候補だ。

ＭＶＰ受賞回数最多はＭＬＢ記録の通算７６２本塁打をマークしたバリー・ボンズ（ジャイアンツほか）の７回。年齢的にも３１歳と脂が乗り切り、キャリアの最盛期を迎えている大谷が「いずれボンズのＭＶＰ通算受賞記録を塗り替える日も来るかもしれない」と現地ジャーナリストは語る。

大谷の目標は１９９８〜２０００年のヤンキース以来、５チーム目のワールドシリーズ３連覇。個人タイトルを狙うことはないだろうが、大谷がＭＶＰ級の活躍をすれば近づくのは間違いない。チームと個人で偉業を目指す１年が始まった。