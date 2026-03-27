サクサ<6675.T>が急反発した。同社は２６日の取引終了後、２７年３月期までの配当方針を発表した。２６年３月期の期末配当予想については、これまで普通配当７０円と特別配当５５円の合計１２５円としていたが、特別配当を６５円増額して合計で１９０円に引き上げる。年間配当予想は特別配当１７０円を含めて３０５円となる。更に、２７年３月期の年間配当は特別配当２３５円を含めて３７０円とする方針を示し、株主還元の強化を好感した買いが集まった。



不動産売却で得られた資金について、成長戦略や投資の方針などを踏まえつつ、適切な範囲で株主に早期に還元し、資本効率の向上を図ることが企業価値の向上につながると判断した。２７年３月期は中間が普通配当６５円と特別配当１１５円の合計１８０円、期末が普通配当７０円と特別配当１２０円の合計１９０円を計画する。２８年３月期以降の配当方針については、今年６月５日に発表予定の新たな中期経営計画で公表する予定という。



出所：MINKABU PRESS