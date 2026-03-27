

MLBは3月27日、公式Xを更新。シカゴ・ホワイトソックスの村上宗隆（26）がメジャー初ホームランを放ったことを伝えた。

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村上はミルウォーキー・ブリュワーズとの開幕戦に「6番・一塁」でスタメン出場。9回に先頭打者として打席に立つと、右翼ポール際に豪快な一打を放った。

MLBは村上のメジャー初ホームランを動画とともに紹介。村上は打った瞬間に打球を見つめながら“確信歩き”を見せた。日本のファンに向けたアカウントでも「世界よ、これが #村上宗隆」とコメントし、NPB初出場に続きメジャー初出場でも一発を放ったことを伝えた。



画像】初本塁打の村上 米大リーグ・村上

この投稿には、Xユーザーから「村神様、アメリカに降臨！！」「村上選手らしいパワフルなホームラン」「シカゴ・ホワイトソックスの星になれ村上！！！」「おめでとう」「いきなり開幕戦から打ったのか」「村上凄い！ナイスバッティング！」「最高のスタートですね」「めっちゃ飛んでたね」「ムネはやっぱり持ってる」「すげぇじゃねぇか！」「鳥肌が立ちました」「マジでヤバい！」「伝説がここから始まる！」「デビュー戦でいきなり第1号はエグい」など歓喜のコメントが多く寄せられた。