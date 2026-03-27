オープンハウス公式Xは3月26日に投稿を更新し、シカゴ・ホワイトソックスの村上宗隆（26）とのパートナーアスリート契約を2026年シーズンも継続すると発表した。オープンハウスグループは、ヤクルト時代の2022年に「3億円の家」を贈呈したことでも知られ、海を渡って世界最高峰の舞台に挑む村上を引き続き後押ししていく。

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プレスリリースで公開されたビジュアルでは、ブラウンを基調にしたユニホームとヘルメット姿の村上がバットを手にし、正面をまっすぐ見据えている。背後にはスモークの演出が広がり、胸元の「OPEN HOUSE GROUP」のロゴもくっきり。メジャー挑戦の節目にふさわしい、力強さと精悍さが際立つ1枚となっている。

【画像】ユニホーム姿でバットを手にする村上（画像は株式会社オープンハウスグループ プレスリリースより引用）

この投稿には、Xユーザーから「スワローズ公式はもちろんオープンハウスさんもこうして報じてくれるから、村上くんが遠くなってしまった感じがしなくて凄くいい！」「オープンハウスさん！すごい。今年もムネちゃんを応燕してくれるのですね。ありがとうございます」「海を渡った後も、村上の挑戦を後押しし続けていく。素晴らし過ぎる。その心意気が素敵」「オープンハウス凄いなー、村上くんをサポート本気だわ」といった称賛の声が寄せられている。