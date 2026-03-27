君が本命だからね。男性が心から惚れた女性に無意識にする「特別扱い」
男性は本命の女性ができると、「大好き」と言っているも同然の言動を自然と見せるようになるもの。そこで今回は、男性が心から惚れた女性に無意識にする「特別扱い」を紹介します。
予定を調整してでも会おうとする
本命の女性には時間を作りたいもの。「仕事終わりに少しだけでも会えない？」「急な誘いだけど今日時間ある？」など、男性が忙しいスケジュールを調整してまであなたと会おうとするなら、それはあなたの優先順位が高い故の特別扱いの可能性が高いです。
女性の変化に敏感に反応する
男性は本命の女性のことを無意識のうちによく観察するようになるため、女性の小さな変化にも敏感に気づくようになります。髪型を少し変えただけでも「髪切った？似合ってるね！」と反応したり、体調の変化を察知して「疲れてる？大丈夫？」と心配したり。その変化がポジティブなものであれば心から褒め讃え、ネガティブなものならすぐにリカバリーできるよう行動してくれるでしょう。
２人だけの思い出を作ろうとする
男性は本命の女性と２人だけの特別な思い出を作りたいという願望を持っているもの。そのため、丁寧にデートプランを立ててきたり、サプライズを用意してきたりと、さまざまな方法であなたと一緒に楽しめる機会を積極的に作ろうとするでしょう。また、他の誰も知らない秘密を打ち明けたり、「〇〇さんだから相談したいんだけど…」などと２人だけの秘密を作ろうとする行動を見せます。
もし男性が今回紹介した行動をあなたに対して自然と見せているなら、その男性にあなたが本命視されている可能性はかなり高いでしょう。きっと素敵な関係に発展するはずです。
🌼無意識だからこそ本気。男性が好きな女性だけにする「スキンシップ」